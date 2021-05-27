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The Guardian

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ЄС починає працювати над економічними санкціями проти Мінська - Боррель

Київ • УНН

 • 16635 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Очільники міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу збираються сьогодні в Португалії для обговорення реалізації економічних санкцій проти Білорусі, після інциденту з посадкою літака в Мінську 23 травня. Про це заявив Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед неформальною зустріччю голів МЗС країн ЄС у четвер у Лісабоні, передає УНН.

ЄС починає працювати над економічними санкціями проти Мінська - Боррель

Цитата:

"Сьогодні ми зберемося, щоб обговорити реалізацію економічних і секторальних санкцій проти Білорусі. Це стане одним з основних питань на сьогоднішньому засіданні. Засідання Ради ЄС пройде в неформальній обстановці", - сказав він.

Деталі

Боррель зазначив, що жодних рішень щодо санкцій в четвер ухвалено не буде. Він заявив, що детальна інформація буде анонсована після засідання.

Контекст

Ситуація навколо Білорусі загострилася після того, як у Мінську 23 травня примусово посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому був білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина - росіянка Софія Сапега.

Так, диспетчери повідомили, що літак замінований. Мінськ підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. У результаті чого Протасевича затримали.

Після цього Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

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