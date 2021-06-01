Встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о спешке с ответом на санкции ЕС - Меркель

КИЕВ. 1 июня. УНН. Поспешность, с которой президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в Сочи, свидетельствует о том, что они оба были удивлены быстрой реакцией Евросоюза на инцидент с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair, сказала канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.