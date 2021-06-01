Встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о спешке с ответом на санкции ЕС - Меркель

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 34466 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 72462 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 88654 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 248644 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 142685 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 414015 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320933 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216990 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245889 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256035 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 16536 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 15805 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 16071 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 14746 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 26291 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 15510 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 27757 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 148272 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 248644 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 414015 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16052 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24612 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53689 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77585 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62288 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о спешке с ответом на санкции ЕС - Меркель

Киев • УНН

 • 12838 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Поспешность, с которой президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в Сочи, свидетельствует о том, что они оба были удивлены быстрой реакцией Евросоюза на инцидент с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair, сказала канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о спешке с ответом на санкции ЕС - Меркель

Цитата:

"Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией. Это не окупится в долгосрочной перспективе. Я абсолютно уверена в этом, и мы также теперь будем применять санкции очень прицельно", - сказала Меркель.

Что было ранее

На встрече в Сочи Путин согласился предоставить Лукашенко дополнительную денежную помощь после того, как ЕС согласовал дальнейшие санкции в ответ на перенаправление пассажирского самолета Беларусью в Минск, где были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга.

Контекст

Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета вызвало международный резонанс. Также задержали его девушку - Софью Сапегу.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам - с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

Также ЕС объявил о намерении ввести новые санкции. Санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзит газа. При этом новый пакет индивидуальных санкций ЕС против Беларуси почти готов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84