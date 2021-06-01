Встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о спешке с ответом на санкции ЕС - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Поспешность, с которой президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в Сочи, свидетельствует о том, что они оба были удивлены быстрой реакцией Евросоюза на инцидент с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair, сказала канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией. Это не окупится в долгосрочной перспективе. Я абсолютно уверена в этом, и мы также теперь будем применять санкции очень прицельно", - сказала Меркель.
Что было ранее
На встрече в Сочи Путин согласился предоставить Лукашенко дополнительную денежную помощь после того, как ЕС согласовал дальнейшие санкции в ответ на перенаправление пассажирского самолета Беларусью в Минск, где были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга.
Контекст
Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета вызвало международный резонанс. Также задержали его девушку - Софью Сапегу.
Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам - с 29 мая - в авиапространстве Украины.
Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.
Также ЕС объявил о намерении ввести новые санкции. Санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзит газа. При этом новый пакет индивидуальных санкций ЕС против Беларуси почти готов.