Новий пакет індивідуальних санкцій ЄС проти Білорусі майже готовий - Боррель

Так, Боррель повідомив, що міністри обговорювали ситуацію в Білорусі, зокрема у зв'язку з вимушеною посадкою літака Ryanair.

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"Як заявила Рада Європи, це неприпустимо, висновки лідерів були однозначні. Як ви знаєте, Європейська Рада не приймає рішень, а тільки дає інструкцію, і ця інструкція повинна бути перенесена в практичні рішення всіма органами Європейського Союзу, зокрема Радою із закордонних справ. З санкціями потрібно рухатися швидше, робота вже почалася. Рада прийме рішення свого часу ...", - заявив глава європейської дипломатії.

У відповідь на запитання журналістів він додав, що "пакет персональних санкцій майже готовий, і я не думаю, що нам варто чекати до наступного засідання Ради із закордонних справ для їх затвердження".

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Також за його словами, глави МЗС ЄС домовилися про запрошення Світлани Тіхановської для обміну думками на наступному засіданні Ради із закордонних справ в червні.

"Вона вже приходила на раду із закордонних справ, їй пора знову повернутися", - додав Боррель.

Контекст

Ситуація навколо Білорусі загострилася після того, як в Мінську 23 травня примусово посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому були білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина - росіянка Софія Сапега.

Так, диспетчери повідомили, що літак замінований. Мінськ підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. У результаті чого Протасевича затримали.

Після цього Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Белавіа" до свого авіапростору і аеропортів. Рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Белавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.