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The Guardian

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Новий пакет індивідуальних санкцій ЄС проти Білорусі майже готовий - Боррель

Київ • УНН

 • 17650 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Новий пакет індивідуальних санкцій ЄС проти Білорусі майже готовий і незабаром буде схвалений. Про це заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жосеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС ЄС в Лісабоні, передає УНН.

Новий пакет індивідуальних санкцій ЄС проти Білорусі майже готовий - Боррель

Так, Боррель повідомив, що міністри обговорювали ситуацію в Білорусі, зокрема у зв'язку з вимушеною посадкою літака Ryanair.

Цитата

"Як заявила Рада Європи, це неприпустимо, висновки лідерів були однозначні. Як ви знаєте, Європейська Рада не приймає рішень, а тільки дає інструкцію, і ця інструкція повинна бути перенесена в практичні рішення всіма органами Європейського Союзу, зокрема Радою із закордонних справ. З санкціями потрібно рухатися швидше, робота вже почалася. Рада прийме рішення свого часу ...", - заявив глава європейської дипломатії.

У відповідь на запитання журналістів він додав, що "пакет персональних санкцій майже готовий, і я не думаю, що нам варто чекати до наступного засідання Ради із закордонних справ для їх затвердження".

Деталі

Також за його словами, глави МЗС ЄС домовилися про запрошення Світлани Тіхановської для обміну думками на наступному засіданні Ради із закордонних справ в червні.

"Вона вже приходила на раду із закордонних справ, їй пора знову повернутися", - додав Боррель.

Контекст

Ситуація навколо Білорусі загострилася після того, як в Мінську 23 травня примусово посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому були білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина - росіянка Софія Сапега.

Так, диспетчери повідомили, що літак замінований. Мінськ підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. У результаті чого Протасевича затримали.

Після цього Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Белавіа" до свого авіапростору і аеропортів. Рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Белавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

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