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Новый пакет индивидуальных санкций ЕС против Беларуси почти готов - Боррель

Киев • УНН

 • 17651 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Новый пакет индивидуальных санкций ЕС против Беларуси почти готов и вскоре будет одобрен. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне, передает УНН.

Новый пакет индивидуальных санкций ЕС против Беларуси почти готов - Боррель

Так, Боррель сообщил, что министры обсуждали ситуацию в Беларуси, в частности в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair.

Цитата

“Как заявил Совет Европы, это недопустимо, выводы лидеров были однозначны. Как вы знаете, Европейский Совет не принимает решений, а только дает руководство, и это руководство должно быть преобразовано в практические решения всеми органами Европейского Союза, в частности Советом по иностранным делам. С санкциями нужно двигаться быстрее, работа уже началась. Совет примет решение в свое время...”, — заявил глава европейской дипломатии.

В ответ на вопрос журналистов он добавил что “пакет персональных санкций почти готов, и я не думаю что нам стоит ждать до следующего заседания Совета по иностранным делам для их утверждения”.

Детали

Также по его словам, главы МИД ЕС договорились о приглашении Светланы Тихановской для обмена мнениями на следующем заседании Совета по иностранным делам в июне.

“Она уже приходила на совет по иностранным делам, ей пора снова вернуться”, — добавил Боррель.

Контекст

Ситуация вокруг Беларуси обострилась после того, как в Минске 23 мая принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором были белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега.

Так, диспетчеры сообщили, что самолет заминирован. Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. В результате чего Протасевича задержали.

После этого Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам. Решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

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