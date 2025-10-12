ЗСУ успішно просуваються на Запорізькому напрямку: Зеленський відзначив контрнаступ
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про помітний прогрес ЗСУ на Запорізькому та Донецькому напрямках. Українські підрозділи просунулися на понад три кілометри в районі Оріхова та Добропілля.
Деталі
За словами глави держави, Сили оборони України продовжують активні контрнаступальні операції в районі Добропілля Покровського району на Донеччині та в околицях Оріхова Пологівського району на Запоріжжі. Наші підрозділи вже просунулися більш ніж на три кілометри в цьому районі
Він відзначив мужність воїнів 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та інших підрозділів, задіяних у цих операціях.
Президент наголосив, що успіхи на фронті стали результатом злагоджених дій українських військових та стратегічного планування командування. Контрнаступальні дії тривають, і підрозділи ЗСУ активно зміцнюють свої позиції на звільнених територіях.
Підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 33-го окремого штурмового полку підняли державний прапор України в Малих Щербаках, що у Запорізькій області.
