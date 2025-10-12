ЗСУ успішно просуваються на Запорізькому напрямку: Зеленський відзначив контрнаступ

$41.510.00
Ексклюзив
14:28 • 12190 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12:27 • 12220 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 66679 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 93147 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 50424 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52026 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 40716 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30271 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 38152 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44318 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Популярнi новини
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 12996 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 13824 перегляди
Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР12 жовтня, 08:36 • 4024 перегляди
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу12 жовтня, 08:59 • 10180 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 12477 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 12181 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 66662 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 93135 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 41710 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 77108 перегляди
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 12568 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 45913 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 50133 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 52020 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 117827 перегляди
ЗСУ успішно просуваються на Запорізькому напрямку: Зеленський відзначив контрнаступ

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про помітний прогрес ЗСУ на Запорізькому та Донецькому напрямках. Українські підрозділи просунулися на понад три кілометри в районі Оріхова та Добропілля.

ЗСУ успішно просуваються на Запорізькому напрямку: Зеленський відзначив контрнаступ

Українські війська досягли помітного прогресу на Запорізькому та Донецькому напрямках, повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, Сили оборони України продовжують активні контрнаступальні операції в районі Добропілля Покровського району на Донеччині та в околицях Оріхова Пологівського району на Запоріжжі. Наші підрозділи вже просунулися більш ніж на три кілометри в цьому районі

– підкреслив Зеленський. 

Він відзначив мужність воїнів 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та інших підрозділів, задіяних у цих операціях.

Президент наголосив, що успіхи на фронті стали результатом злагоджених дій українських військових та стратегічного планування командування. Контрнаступальні дії тривають, і підрозділи ЗСУ активно зміцнюють свої позиції на звільнених територіях.

Нагадаємо

Підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 33-го окремого штурмового полку підняли державний прапор України в Малих Щербаках, що у Запорізькій області. 

Президент Зеленський заявив, що страх росії перед передачею Україні ракет Tomahawk є сигналом ефективності тиску для миру. 

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Запорізька область
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна