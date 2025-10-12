$41.510.00
Эксклюзив
14:28
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
ВСУ успешно продвигаются на Запорожском направлении: Зеленский отметил контрнаступление

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о заметном прогрессе ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Украинские подразделения продвинулись более чем на три километра в районе Орехова и Доброполья.

ВСУ успешно продвигаются на Запорожском направлении: Зеленский отметил контрнаступление

Украинские войска добились заметного прогресса на Запорожском и Донецком направлениях, сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.

Подробности

По словам главы государства, Силы обороны Украины продолжают активные контрнаступательные операции в районе Доброполья Покровского района Донецкой области и в окрестностях Орехова Пологовского района Запорожской области. Наши подразделения уже продвинулись более чем на три километра в этом районе

– подчеркнул Зеленский. 

Он отметил мужество воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и других подразделений, задействованных в этих операциях.

Президент подчеркнул, что успехи на фронте стали результатом слаженных действий украинских военных и стратегического планирования командования. Контрнаступательные действия продолжаются, и подразделения ВСУ активно укрепляют свои позиции на освобожденных территориях.

Напомним

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 33-го отдельного штурмового полка подняли государственный флаг Украины в Малых Щербаках Запорожской области. 

Президент Зеленский заявил, что страх России перед передачей Украине ракет Tomahawk является сигналом эффективности давления для мира. 

Степан Гафтко

