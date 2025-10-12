ВСУ успешно продвигаются на Запорожском направлении: Зеленский отметил контрнаступление
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил о заметном прогрессе ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Украинские подразделения продвинулись более чем на три километра в районе Орехова и Доброполья.
Украинские войска добились заметного прогресса на Запорожском и Донецком направлениях, сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.
Подробности
По словам главы государства, Силы обороны Украины продолжают активные контрнаступательные операции в районе Доброполья Покровского района Донецкой области и в окрестностях Орехова Пологовского района Запорожской области. Наши подразделения уже продвинулись более чем на три километра в этом районе
Он отметил мужество воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и других подразделений, задействованных в этих операциях.
Президент подчеркнул, что успехи на фронте стали результатом слаженных действий украинских военных и стратегического планирования командования. Контрнаступательные действия продолжаются, и подразделения ВСУ активно укрепляют свои позиции на освобожденных территориях.
Напомним
Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 33-го отдельного штурмового полка подняли государственный флаг Украины в Малых Щербаках Запорожской области.
Президент Зеленский заявил, что страх России перед передачей Украине ракет Tomahawk является сигналом эффективности давления для мира.