Зовнішня розвідка радить українцям утриматись від поїздок до Ірану через протести

Ексклюзив
14:11 • 7544 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 21438 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 39738 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 191377 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 108068 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 261100 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 247160 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 102954 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 145994 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78098 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО9 серпня, 07:36 • 41400 перегляди
"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки9 серпня, 07:55 • 14382 перегляди
У татарстані ввели режим "Килим" через загрозу дронів: повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів"Video9 серпня, 08:59 • 18608 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild09:42 • 31204 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09:59 • 41158 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 261077 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 160127 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 247142 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 246039 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 174306 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Донецька область
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo15:20 • 2356 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo13:49 • 21418 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 246039 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 205897 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 216627 перегляди
Шахед-136
The New York Times
Bild
Tesla Model Y
Financial Times

Зовнішня розвідка радить українцям утриматись від поїздок до Ірану через протести

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України радить утриматися від відвідування Ірану через погіршення економічної ситуації та протести. Зростають ціни на продукти, а влада посилює репресії проти медіа.

Зовнішня розвідка радить українцям утриматись від поїздок до Ірану через протести

Служба зовнішньої розвідки радить українцям утриматися від відвідування Ірану після того, як столиця Тегеран опинилася під тиском збільшуваного суспільного невдоволення, спричиненого різким погіршенням економічної ситуації. Про це повідомляє пресслужба СЗР, передає УНН.

Служба зовнішньої розвідки України радить громадянам України утриматися від відвідування Ірану. Тегеран опинився під тиском збільшуваного суспільного невдоволення, спричиненого різким погіршенням економічної ситуації та масштабними відключеннями електроенергії. На південному заході країни протестувальники перекрили трасу між Пол-Дохтаром і Хоррамабадом, реагуючи на тривалі перебої з енергопостачанням, що паралізували роботу бізнесу та повсякденне життя 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тлі протестів влада активізувала репресії проти незалежних медіа.

Лондонська телекомпанія Iran International повідомила, що 45 її журналістів і понад 300 родичів зазнали погроз смертю від іранських спецслужб. Подібний тиск уже застосовувався у 2022 році, коли журналістку Нілуфар Хамеді заарештували за висвітлення смерті Махси Аміні – інциденту, що спричинив масові протести під гаслами "Жінка, життя, свобода"

- додали в СЗР.

Окрім того, фіксується зростання цін на базові продукти, що лише посилило напругу: вартість традиційного хліба тафтун підскочила на 52%, а лаваша – на 39%. Для багатьох іранців це стало сигналом поглиблення економічної кризи, що розгортається на тлі тривалих санкцій і внутрішніх дисбалансів.

Нагадаємо

Іранський парламент схвалив законопроєкт про реденомінацію ріала, що передбачає зменшення номіналу валюти на чотири нулі. Це спростить розрахунки та зменшить витрати на друк банкнот, оскільки ріал значно девальвував через міжнародні санкції та політичну невизначеність.

Павло Башинський

Новини СвітуНаші за кордоном
Служба зовнішньої розвідки України
Тегеран
Іран