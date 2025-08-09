Зовнішня розвідка радить українцям утриматись від поїздок до Ірану через протести
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України радить утриматися від відвідування Ірану через погіршення економічної ситуації та протести. Зростають ціни на продукти, а влада посилює репресії проти медіа.
Служба зовнішньої розвідки радить українцям утриматися від відвідування Ірану після того, як столиця Тегеран опинилася під тиском збільшуваного суспільного невдоволення, спричиненого різким погіршенням економічної ситуації. Про це повідомляє пресслужба СЗР, передає УНН.
Служба зовнішньої розвідки України радить громадянам України утриматися від відвідування Ірану. Тегеран опинився під тиском збільшуваного суспільного невдоволення, спричиненого різким погіршенням економічної ситуації та масштабними відключеннями електроенергії. На південному заході країни протестувальники перекрили трасу між Пол-Дохтаром і Хоррамабадом, реагуючи на тривалі перебої з енергопостачанням, що паралізували роботу бізнесу та повсякденне життя
Зазначається, що на тлі протестів влада активізувала репресії проти незалежних медіа.
Лондонська телекомпанія Iran International повідомила, що 45 її журналістів і понад 300 родичів зазнали погроз смертю від іранських спецслужб. Подібний тиск уже застосовувався у 2022 році, коли журналістку Нілуфар Хамеді заарештували за висвітлення смерті Махси Аміні – інциденту, що спричинив масові протести під гаслами "Жінка, життя, свобода"
Окрім того, фіксується зростання цін на базові продукти, що лише посилило напругу: вартість традиційного хліба тафтун підскочила на 52%, а лаваша – на 39%. Для багатьох іранців це стало сигналом поглиблення економічної кризи, що розгортається на тлі тривалих санкцій і внутрішніх дисбалансів.
