Десятиліття інфляції: Іран готується "викреслити чотири нулі" з національної валюти
Київ • УНН
Іранський парламент схвалив законопроєкт про реденомінацію ріала, що передбачає зменшення номіналу валюти на чотири нулі. Це спростить розрахунки та зменшить витрати на друк банкнот, оскільки ріал значно девальвував через міжнародні санкції та політичну невизначеність.
Влада Ірану планує "викреслити чотири нулі" з номіналу власної валюти "ріал", аби спростити фінансові розрахунки та знизити бюджетні витрати. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
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Зазначається, що економічний комітет парламенту країни схвалив урядовий законопроєкт про реденомінацію ріала. Зокрема, Шамседдін Хоссейні, голова комітету, заявив, що нова валюта все ще буде відома як ріал, причому одна одиниця буде еквівалентна 10 000 ріалів у поточному вираженні.
Запропоноване зменшення кількості цифр має на меті спростити фінансові розрахунки та бухгалтерський облік, а також знизити витрати на друк банкнот
Видання вказує, що іранська валюта зазнала значної девальвації через міжнародні санкції, які ізолювали країну від світової банківської системи та загальмували її економіку.
Ріал ще більше ослаб по відношенню до долара останніми днями на тлі тривалої політичної невизначеності після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні
Також зазначається, що Іран розглядає реформу валюти з 1990-х років. Законопроект має бути офіційно поданий до парламенту для затвердження і в кінцевому підсумку потребуватиме схвалення Ради вартових - конституційного органу, який перевіряє нове законодавство, щоб стати законом.
Нагадаємо
Наприкінці липня США запровадили санкції проти понад 50 осіб та суден, пов'язаних з іранською судноплавною мережею. Мережа транспортує нафту з Ірану та росії, приносячи мільярди доларів прибутку.
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