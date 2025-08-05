Десятилетие инфляции: Иран готовится "вычеркнуть четыре нуля" из национальной валюты

Власти Ирана планируют "вычеркнуть четыре нуля" из номинала собственной валюты "риал", чтобы упростить финансовые расчеты и снизить бюджетные расходы. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Отмечается, что экономический комитет парламента страны одобрил правительственный законопроект о реденоминации риала. В частности, Шамседдин Хоссейни, глава комитета, заявил, что новая валюта все еще будет известна как риал, причем одна единица будет эквивалентна 10 000 риалов в текущем выражении.

Предложенное уменьшение количества цифр имеет целью упростить финансовые расчеты и бухгалтерский учет, а также снизить расходы на печать банкнот

Издание указывает, что иранская валюта подверглась значительной девальвации из-за международных санкций, которые изолировали страну от мировой банковской системы и затормозили ее экономику.

Риал еще больше ослаб по отношению к доллару в последние дни на фоне продолжающейся политической неопределенности после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне