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Десятилетие инфляции: Иран готовится "вычеркнуть четыре нуля" из национальной валюты

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Иранский парламент одобрил законопроект о реденоминации риала, предусматривающий уменьшение номинала валюты на четыре нуля. Это упростит расчеты и уменьшит расходы на печать банкнот, поскольку риал значительно девальвировал из-за международных санкций и политической неопределенности.

Десятилетие инфляции: Иран готовится "вычеркнуть четыре нуля" из национальной валюты

Власти Ирана планируют "вычеркнуть четыре нуля" из номинала собственной валюты "риал", чтобы упростить финансовые расчеты и снизить бюджетные расходы. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что экономический комитет парламента страны одобрил правительственный законопроект о реденоминации риала. В частности, Шамседдин Хоссейни, глава комитета, заявил, что новая валюта все еще будет известна как риал, причем одна единица будет эквивалентна 10 000 риалов в текущем выражении.

Предложенное уменьшение количества цифр имеет целью упростить финансовые расчеты и бухгалтерский учет, а также снизить расходы на печать банкнот

- говорится в статье.

Издание указывает, что иранская валюта подверглась значительной девальвации из-за международных санкций, которые изолировали страну от мировой банковской системы и затормозили ее экономику.

Риал еще больше ослаб по отношению к доллару в последние дни на фоне продолжающейся политической неопределенности после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне

- пишет СМИ,

Также отмечается, что Иран рассматривает реформу валюты с 1990-х годов. Законопроект должен быть официально подан в парламент для утверждения и в конечном итоге потребует одобрения Совета стражей - конституционного органа, который проверяет новое законодательство, чтобы стать законом.

Напомним

В конце июля США ввели санкции против более 50 человек и судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и России, принося миллиарды долларов прибыли.

«Принуждение и давление ничего не дадут»: Китай отклонил требование США прекратить покупать нефть у РФ и Ирана04.08.25, 07:04 • 3990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Иран