Внешняя разведка советует украинцам воздержаться от поездок в Иран из-за протестов
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины советует воздержаться от посещения Ирана из-за ухудшения экономической ситуации и протестов. Растут цены на продукты, а власти усиливают репрессии против медиа.
Служба внешней разведки советует украинцам воздержаться от посещения Ирана после того, как столица Тегеран оказалась под давлением растущего общественного недовольства, вызванного резким ухудшением экономической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба СВР, передает УНН.
Служба внешней разведки Украины советует гражданам Украины воздержаться от посещения Ирана. Тегеран оказался под давлением растущего общественного недовольства, вызванного резким ухудшением экономической ситуации и масштабными отключениями электроэнергии. На юго-западе страны протестующие перекрыли трассу между Пол-Дохтаром и Хоррамабадом, реагируя на длительные перебои с энергоснабжением, парализовавшие работу бизнеса и повседневную жизнь
Отмечается, что на фоне протестов власти активизировали репрессии против независимых медиа.
Лондонская телекомпания Iran International сообщила, что 45 ее журналистов и более 300 родственников подверглись угрозам смертью от иранских спецслужб. Подобное давление уже применялось в 2022 году, когда журналистку Нилуфар Хамеди арестовали за освещение смерти Махсы Амини – инцидента, повлекшего массовые протесты под лозунгами "Женщина, жизнь, свобода"
Кроме того, фиксируется рост цен на базовые продукты, что лишь усилило напряжение: стоимость традиционного хлеба тафтун подскочила на 52%, а лаваша – на 39%. Для многих иранцев это стало сигналом углубления экономического кризиса, разворачивающегося на фоне длительных санкций и внутренних дисбалансов.
Напомним
Иранский парламент одобрил законопроект о реденоминации риала, предусматривающий уменьшение номинала валюты на четыре нуля. Это упростит расчеты и уменьшит расходы на печать банкнот, поскольку риал значительно девальвировал из-за международных санкций и политической неопределенности.