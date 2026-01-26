Зоозахисники заявили, що коней змушували тягати колоди та шмагали палками на фестивалі на Прикарпатті. Поліція перевіряє
Київ • УНН
Зоозахисники заявили про жорстоке поводження з кіньми на фестивалі "Коні Бойківщини" в Івано-Франківській області. Поліція перевіряє інформацію щодо можливого знущання над тваринами.
Зоозахисники заявили, що коней змушували тягати величезні колоди та шмагали їх палками під час фестивалю в Івано-Франківській області. Поліція перевіряє інформацію щодо можливого жорстокого поводження з тваринами, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
"На Івано-Франківщині коней змушують тягати величезні колоди та шмагають їх палками", - заявили в UAnimals.
За даними зоозахисників, 24-25 січня в Порогах Івано-Фраківської області відбувся фестиваль "Коні Бойківщини". "Під час фестивалю влаштували й кінні змагання. На цьому жахливому відео видно, як коней змушують тягнути важку деревину та сильно бʼють. Ми шоковані та обурені - не віриться, що така жорстокість досі є в сучасному світі. У побоях немає нічого веселого. Це не розважальне видовище, це жорстокісь і знущання!" - вказали в UAnimals, оприлюднивши відео.
Як вказано, уже є звернення до поліції.
Реакція поліції
У поліції Івано-Франківської області вказали, що "поліція перевіряє інформацію щодо можливого жорстокого поводження з тваринами на фестивалі у селі Пороги Івано-Франківської області".
"У соціальних мережах працівники поліції виявили відео, на якому зафіксовано змагання коней-ваговозів. На оприлюднених кадрах видно, як тварини на швидкість тягнуть важкі колоди дерев, при цьому поблизу них розмахують батогом та б’ють ним по землі", - зазначили у поліції.
Також до поліції, як вказано, надійшло звернення від представників зоозахисних організацій щодо можливого жорстокого поводження з тваринами.
"Наразі правоохоронці проводять перевірку, встановлюють усі обставини події", - повідомили у поліції.
