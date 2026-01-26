$43.170.00
25 січня, 18:28 • 13595 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 23892 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 21472 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 20579 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 18187 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16546 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16014 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16312 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27299 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 46054 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Зоозахисники заявили, що коней змушували тягати колоди та шмагали палками на фестивалі на Прикарпатті. Поліція перевіряє

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Зоозахисники заявили про жорстоке поводження з кіньми на фестивалі "Коні Бойківщини" в Івано-Франківській області. Поліція перевіряє інформацію щодо можливого знущання над тваринами.

Зоозахисники заявили, що коней змушували тягати колоди та шмагали палками на фестивалі на Прикарпатті. Поліція перевіряє

Зоозахисники заявили, що коней змушували тягати величезні колоди та шмагали їх палками під час фестивалю в Івано-Франківській області. Поліція перевіряє інформацію щодо можливого жорстокого поводження з тваринами, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"На Івано-Франківщині коней змушують тягати величезні колоди та шмагають їх палками", - заявили в UAnimals. 

За даними зоозахисників, 24-25 січня в Порогах Івано-Фраківської області відбувся фестиваль "Коні Бойківщини". "Під час фестивалю влаштували й кінні змагання. На цьому жахливому відео видно, як коней змушують тягнути важку деревину та сильно бʼють. Ми шоковані та обурені - не віриться, що така жорстокість досі є в сучасному світі. У побоях немає нічого веселого. Це не розважальне видовище, це жорстокісь і знущання!" - вказали в UAnimals, оприлюднивши відео.

Як вказано, уже є звернення до поліції.

Реакція поліції

У поліції Івано-Франківської області вказали, що "поліція перевіряє інформацію щодо можливого жорстокого поводження з тваринами на фестивалі у селі Пороги Івано-Франківської області".

"У соціальних мережах працівники поліції виявили відео, на якому зафіксовано змагання коней-ваговозів. На оприлюднених кадрах видно, як тварини на швидкість тягнуть важкі колоди дерев, при цьому поблизу них розмахують батогом та б’ють ним по землі", - зазначили у поліції.

Також до поліції, як вказано, надійшло звернення від представників зоозахисних організацій щодо можливого жорстокого поводження з тваринами.

"Наразі правоохоронці проводять перевірку, встановлюють усі обставини події", - повідомили у поліції.

Киянку на Оболоні вкусив вовк, якого вона тримала в квартирі: поліція виявила у житлі й труп лисиці і розслідує жорстоке поводження23.12.25, 12:49

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Тварини
Соціальна мережа
Національна поліція України
Івано-Франківська область