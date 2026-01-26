Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать бревна и хлестали палками на фестивале на Прикарпатье. Полиция проверяет
Киев • УНН
Зоозащитники заявили о жестоком обращении с лошадьми на фестивале "Кони Бойковщины" в Ивано-Франковской области. Полиция проверяет информацию о возможном издевательстве над животными.
Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать огромные бревна и хлестали их палками во время фестиваля в Ивано-Франковской области. Полиция проверяет информацию о возможном жестоком обращении с животными, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"На Ивано-Франковщине лошадей заставляют таскать огромные бревна и хлещут их палками", - заявили в UAnimals.
По данным зоозащитников, 24-25 января в Порогах Ивано-Франковской области состоялся фестиваль "Кони Бойковщины". "Во время фестиваля устроили и конные соревнования. На этом ужасном видео видно, как лошадей заставляют тянуть тяжелую древесину и сильно бьют. Мы шокированы и возмущены - не верится, что такая жестокость до сих пор есть в современном мире. В побоях нет ничего веселого. Это не развлекательное зрелище, это жестокость и издевательство!" - указали в UAnimals, обнародовав видео.
Как указано, уже есть обращение в полицию.
Реакция полиции
В полиции Ивано-Франковской области указали, что "полиция проверяет информацию о возможном жестоком обращении с животными на фестивале в селе Пороги Ивано-Франковской области".
"В социальных сетях сотрудники полиции обнаружили видео, на котором зафиксированы соревнования лошадей-тяжеловозов. На обнародованных кадрах видно, как животные на скорость тянут тяжелые бревна деревьев, при этом поблизости от них размахивают кнутом и бьют им по земле", - отметили в полиции.
Также в полицию, как указано, поступило обращение от представителей зоозащитных организаций относительно возможного жестокого обращения с животными.
"Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.
