Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать бревна и хлестали палками на фестивале на Прикарпатье. Полиция проверяет

$43.170.00
50.520.00
ukru
25 января, 18:28 • 13498 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 23690 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 21320 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 20429 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 18088 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 16476 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15954 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16296 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27282 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 46014 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
96%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детейPhoto25 января, 21:27 • 6368 просмотра
Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и ПольшиVideo25 января, 21:59 • 6916 просмотра
Враг атаковал Николаевскую область FPV-дроном: четверо детей ранены25 января, 22:32 • 4388 просмотра
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики26 января, 00:16 • 5056 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС01:23 • 5852 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 91267 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 105994 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 112681 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 106252 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 106902 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Вильнюс
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 22002 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 22142 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 38559 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 38824 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 51922 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Золото

Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать бревна и хлестали палками на фестивале на Прикарпатье. Полиция проверяет

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Зоозащитники заявили о жестоком обращении с лошадьми на фестивале "Кони Бойковщины" в Ивано-Франковской области. Полиция проверяет информацию о возможном издевательстве над животными.

Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать бревна и хлестали палками на фестивале на Прикарпатье. Полиция проверяет

Зоозащитники заявили, что лошадей заставляли таскать огромные бревна и хлестали их палками во время фестиваля в Ивано-Франковской области. Полиция проверяет информацию о возможном жестоком обращении с животными, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"На Ивано-Франковщине лошадей заставляют таскать огромные бревна и хлещут их палками", - заявили в UAnimals.

По данным зоозащитников, 24-25 января в Порогах Ивано-Франковской области состоялся фестиваль "Кони Бойковщины". "Во время фестиваля устроили и конные соревнования. На этом ужасном видео видно, как лошадей заставляют тянуть тяжелую древесину и сильно бьют. Мы шокированы и возмущены - не верится, что такая жестокость до сих пор есть в современном мире. В побоях нет ничего веселого. Это не развлекательное зрелище, это жестокость и издевательство!" - указали в UAnimals, обнародовав видео.

Как указано, уже есть обращение в полицию.

Реакция полиции

В полиции Ивано-Франковской области указали, что "полиция проверяет информацию о возможном жестоком обращении с животными на фестивале в селе Пороги Ивано-Франковской области".

"В социальных сетях сотрудники полиции обнаружили видео, на котором зафиксированы соревнования лошадей-тяжеловозов. На обнародованных кадрах видно, как животные на скорость тянут тяжелые бревна деревьев, при этом поблизости от них размахивают кнутом и бьют им по земле", - отметили в полиции.

Также в полицию, как указано, поступило обращение от представителей зоозащитных организаций относительно возможного жестокого обращения с животными.

"Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение23.12.25, 12:49 • 3272 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Животные
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковская область