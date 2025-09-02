Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах - Федоров
Київ • УНН
Платформа Zoom відновила доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах України. Розробник працює над відновленням доступу для всіх користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Платформа для організації відеоконференцій Zoom відновила доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Розробник програми працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Нещодавно дізналися про проблему блокування користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат. Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах
Він зазначив, що компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях.
Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково
Нагадаємо
Міністр цифрової трансформації України тестує ідею платної послуги в "Дії" для заміни фото на паспорт. Вартість послуги становитиме 99 грн, хоча деякі користувачі готові платити більше.