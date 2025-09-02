Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах - Федоров

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 32712 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 58540 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 101485 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 117455 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 65113 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127606 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47149 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84299 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53096 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107987 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 212722 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 212466 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 202157 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 198867 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 193276 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 32722 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 101499 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 117468 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 72356 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127614 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 3372 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 21484 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 24849 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 39780 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 84303 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах - Федоров

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Платформа Zoom відновила доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах України. Розробник працює над відновленням доступу для всіх користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах - Федоров

Платформа для організації відеоконференцій Zoom відновила доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Розробник програми працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Нещодавно дізналися про проблему блокування користувачів у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат. Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах 

- повідомив Федоров.

Він зазначив, що компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях.

Про вирішення цієї ситуації повідомимо додатково 

- додав Федоров.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації України тестує ідею платної послуги в "Дії" для заміни фото на паспорт. Вартість послуги становитиме 99 грн, хоча деякі користувачі готові платити більше.

Павло Башинський

ТехнологіїОсвіта
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Михайло Федоров
Херсонська область
Україна