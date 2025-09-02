$41.370.05
Zoom возобновил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах - Федоров

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Платформа Zoom возобновила доступ для сферы образования в прифронтовых регионах Украины. Разработчик работает над возобновлением доступа для всех пользователей в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Zoom возобновил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах - Федоров

Платформа для организации видеоконференций Zoom возобновила доступ для сферы образования в прифронтовых регионах. Разработчик программы работает над тем, чтобы возобновить доступ для всех пользователей в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Недавно узнали о проблеме блокировки пользователей в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Мы обратились в компанию — и уже имеем результат. Сегодня Zoom возобновил доступ для сферы образования в прифронтовых регионах 

- сообщил Федоров.

Он отметил, что компания также работает над тем, чтобы возобновить доступ для всех пользователей в этих областях.

О решении этой ситуации сообщим дополнительно 

- добавил Федоров.

Напомним

Министр цифровой трансформации Украины тестирует идею платной услуги в "Дії" для замены фото на паспорт. Стоимость услуги составит 99 грн, хотя некоторые пользователи готовы платить больше.

Павел Башинский

ТехнологииОбразование
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Михаил Федоров
Херсонская область
Украина