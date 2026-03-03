Змушував підопічних працювати - на Вінниччині затримали директора закладу охорони здоров'я

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Вінницькій області правоохоронці викрили директора психоневрологічного інтернату, який, за даними слідства, змушував підопічних працювати на приватних осіб. Посадовцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, посадовець, користуючись безпорадним станом та повною залежністю людей, які потребують постійної допомоги та реабілітації, фактично перетворив їх на безоплатну робочу силу - йдеться у дописі.

За даними слідства, у період з жовтня 2025 по лютий 2026 року щонайменше шестеро чоловіків працювали на сільськогосподарських угіддях та підприємствах, де вручну копали землю та фасували зерно. Директор свідомо використовував їхній вразливий стан для власної вигоди, ігноруючи необхідність належного догляду.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо кількох осіб із використанням їхнього вразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України). Тривають заходи щодо встановлення кількості потерпілих - йдеться у дописі.

Крім того, під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного вилучено бухгалтерську і медичну документацію, мобільні телефони та інші речові докази. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тис гривень.

Нагадаємо

Уряд схвалив концепцію державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми до 2030 року. Вона адаптована до викликів повномасштабного вторгнення рф та післявоєнного відновлення.