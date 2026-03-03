Заставлял подопечных работать - на Винниччине задержан директор учреждения здравоохранения

$43.230.13
Эксклюзив
13:15 • 3668 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 8502 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 10053 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 11438 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 17039 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 30506 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 98559 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 83836 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60277 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51371 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 29973 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 31292 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 35210 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 12642 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 16884 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 5710 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 35850 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 47264 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 98575 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 63780 просмотра
УНН Lite
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 5526 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 27565 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 34620 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 38101 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 37234 просмотра
Заставлял подопечных работать - на Винниччине задержан директор учреждения здравоохранения

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Винницкой области разоблачен директор психоневрологического интерната, который превратил подопечных в бесплатную рабочую силу. Ему сообщено о подозрении в торговле людьми, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с залогом 332 тыс. гривен.

Заставлял подопечных работать - на Винниччине задержан директор учреждения здравоохранения
Фото: Офис Генерального прокурора

В Винницкой области правоохранители разоблачили директора психоневрологического интерната, который, по данным следствия, заставлял подопечных работать на частных лиц. Должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, должностное лицо, пользуясь беспомощным состоянием и полной зависимостью людей, нуждающихся в постоянной помощи и реабилитации, фактически превратило их в бесплатную рабочую силу

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с октября 2025 по февраль 2026 года по меньшей мере шесть мужчин работали на сельскохозяйственных угодьях и предприятиях, где вручную копали землю и фасовали зерно. Директор сознательно использовал их уязвимое состояние для собственной выгоды, игнорируя необходимость надлежащего ухода.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении нескольких лиц с использованием их уязвимого состояния (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Продолжаются мероприятия по установлению количества потерпевших

- говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого изъята бухгалтерская и медицинская документация, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 332 тыс. гривен.

Напомним

Правительство одобрило концепцию государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми до 2030 года. Она адаптирована к вызовам полномасштабного вторжения РФ и послевоенного восстановления.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Обыск
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Винницкая область