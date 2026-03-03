Заставлял подопечных работать - на Винниччине задержан директор учреждения здравоохранения

Фото: Офис Генерального прокурора

В Винницкой области правоохранители разоблачили директора психоневрологического интерната, который, по данным следствия, заставлял подопечных работать на частных лиц. Должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, должностное лицо, пользуясь беспомощным состоянием и полной зависимостью людей, нуждающихся в постоянной помощи и реабилитации, фактически превратило их в бесплатную рабочую силу - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с октября 2025 по февраль 2026 года по меньшей мере шесть мужчин работали на сельскохозяйственных угодьях и предприятиях, где вручную копали землю и фасовали зерно. Директор сознательно использовал их уязвимое состояние для собственной выгоды, игнорируя необходимость надлежащего ухода.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в торговле людьми, совершенной в отношении нескольких лиц с использованием их уязвимого состояния (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Продолжаются мероприятия по установлению количества потерпевших - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков по месту работы и проживания подозреваемого изъята бухгалтерская и медицинская документация, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 332 тыс. гривен.

Напомним

Правительство одобрило концепцию государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми до 2030 года. Она адаптирована к вызовам полномасштабного вторжения РФ и послевоенного восстановления.