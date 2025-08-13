$41.430.02
Ексклюзив
12:02 • 3808 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 14109 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 29717 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 20047 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 34714 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 22845 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 48440 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32013 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 64468 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83210 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Зміни до держбюджету на 36,7 млрд: комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроєкт про перегляд держбюджету, збільшивши видатки на невійськові потреби. Додаткові кошти спрямують на резервний фонд, Мінцифри, харчування школярів та закупівлю ліків.

Зміни до держбюджету на 36,7 млрд: комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт 13439-3, який передбачає  перегляд держбюджету на 36,7 млрд. Тепер він стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується збільшити видатки на поповнення резервного фонду держбюджету та для Мінцифри.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook, передає УНН

Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект 13439-3 в другому читанні - тепер він стосується переважно невійськових видатків

- написала Підласа.

За її словами, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):

  • +25,7 млрд грн - збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки);
    • +4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких:ü 1,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;
      • +2,8 млрд грн - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;
        • +4,6 млрд грн - харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;
          • +3,2 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо.
            • Також врахували правку Ростислава Тістика - про виділення коштів на лікування дітей з м'язовою дистрофією Дюшена;
              • +1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей (до речі, один з таких скоро відкриється в Черкасах!);
                • +1,2 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

                  Підласа зазначила, що окремо передбачено рішення для підтримки ВПО:

                  Підласа зазначила, що окремо передбачено рішення для підтримки ВПО: 

                  • 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО;
                    • також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

                      Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)

                      - написала Підласа.

                      Вона нагадала, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (окрім гранту від Великої Британії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони. 

                      Верховна Рада розгляне цей проект закону наступного тижня

                      - додала Підласа.  

                      Анна Мурашко

                      Анна Мурашко

                      ЕкономікаПолітика
                      Верховна Рада України
                      Велика Британія
                      Київ