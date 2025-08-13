Зміни до держбюджету на 36,7 млрд: комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроєкт про перегляд держбюджету, збільшивши видатки на невійськові потреби. Додаткові кошти спрямують на резервний фонд, Мінцифри, харчування школярів та закупівлю ліків.
Комітет ВР з питань бюджету рекомендував Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт 13439-3, який передбачає перегляд держбюджету на 36,7 млрд. Тепер він стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується збільшити видатки на поповнення резервного фонду держбюджету та для Мінцифри.
Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook, передає УНН.
Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект 13439-3 в другому читанні - тепер він стосується переважно невійськових видатків
За її словами, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):
- +25,7 млрд грн - збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки);
- +4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких:ü 1,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;
- +2,8 млрд грн - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;
- +4,6 млрд грн - харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;
- +3,2 млрд грн - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо.
- Також врахували правку Ростислава Тістика - про виділення коштів на лікування дітей з м'язовою дистрофією Дюшена;
- +1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей (до речі, один з таких скоро відкриється в Черкасах!);
- +1,2 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).
Підласа зазначила, що окремо передбачено рішення для підтримки ВПО:
- 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО;
- також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.
Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)
Вона нагадала, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (окрім гранту від Великої Британії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони.
Верховна Рада розгляне цей проект закону наступного тижня
