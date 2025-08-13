Зміни до держбюджету на 36,7 млрд: комітет рекомендував ВР ухвалити законопроєкт

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт 13439-3, який передбачає перегляд держбюджету на 36,7 млрд. Тепер він стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується збільшити видатки на поповнення резервного фонду держбюджету та для Мінцифри.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook, передає УНН.

За її словами, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):

Підласа зазначила, що окремо передбачено рішення для підтримки ВПО:

Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)