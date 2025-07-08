Дефіцит держбюджету цього року перевищив 440 млрд грн

Дефіцит державного бюджету за січень-травень 2025 року досяг 440,67 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані парламентського комітету з питань бюджету за підсумками розгляду аналізу Рахункової палати.

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"За січень-травень 2025 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 440,67 млрд грн (при затвердженому граничному обсязі - 1640,6 млрд грн)", - ідеться у повідомленні.

У тому числі, як повідомляється, за загальним фондом – з дефіцитом у сумі 471,6 млрд грн, що на 244 млрд грн менше уточненого плану на звітний період (при затвердженому граничному обсязі – 1459,5 млрд грн), за спеціальним фондом – з профіцитом у сумі 30,9 млрд грн (при затвердженому граничному обсязі дефіциту – 181,1 млрд грн).

Загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на 31.05.2025, за повідомленням, становив 7515,2 млрд грн та збільшився з початку поточного року у гривневому еквіваленті на 534,2 млрд грн, або на 7,7%.

При цьому обсяг державного боргу збільшився на 546,7 млрд грн, або на 8,2%, і становив 7239,2 млрд грн (затверджений граничний обсяг на 31.12.2025 - 8210,5 млрд грн).

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