Дефицит госбюджета в этом году превысил 440 млрд грн

Дефицит государственного бюджета за январь-май 2025 года достиг 440,67 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные парламентского комитета по вопросам бюджета по итогам рассмотрения анализа Счетной палаты.

Детали

"За январь-май 2025 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 440,67 млрд грн (при утвержденном предельном объеме - 1640,6 млрд грн)", - говорится в сообщении.

В том числе, как сообщается, по общему фонду – с дефицитом в сумме 471,6 млрд грн, что на 244 млрд грн меньше уточненного плана на отчетный период (при утвержденном предельном объеме – 1459,5 млрд грн), по специальному фонду – с профицитом в сумме 30,9 млрд грн (при утвержденном предельном объеме дефицита – 181,1 млрд грн).

Общий объем государственного и гарантированного государством долга на 31.05.2025, по сообщению, составил 7515,2 млрд грн и увеличился с начала текущего года в гривневом эквиваленте на 534,2 млрд грн, или на 7,7%.

При этом объем государственного долга увеличился на 546,7 млрд грн, или на 8,2%, и составил 7239,2 млрд грн (утвержденный предельный объем на 31.12.2025 - 8210,5 млрд грн).

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