Украина увеличила государственный долг на миллиард долларов

В течение мая 2025 года сумма госдолга Украины изменилась. Украина нарастила свой государственный долг на миллиард долларов. Передает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

В течение мая 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,88 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,00 млрд долл. США. - передает Минфин.

По состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 180,97 млрд долл. США. По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 5 584,80 млрд грн. То есть - 74,31 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В пересчете - это 134,48 млрд долл. США. Государственный и гарантированный государством внутренний долг на уровне 1 930,41 млрд грн. Что соответствует 46,48 млрд долл. США.

Также, по данным документа, по состоянию на 31.05.2025:

Государственный долг Украины составил 7 239,17 млрд грн, или 174,32 млрд долл. США. Государственный внешний долг составил 5 387,51 млрд грн), или 129,73 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составил 1 851,66 млрд грн, или 44,59 млрд долл. США

Гарантированный государством долг Украины составил 276,04 млрд грн (3,67%), или 6,65 млрд долл. США - информирует документ Минфин.

Из чего состоит гарантированный государством долг Украины. Это в частности:

гарантированный государством внешний долг – 197,29 млрд грн (2,63 %), или 4,75 млрд долл. США;

гарантированный государством внутренний долг – 78,75 млрд грн (1,05 %), или 1,90 млрд долл. США..

Напомним

На начало апреля госдолг Украины вырос на 103,48 млрд грн, достигнув 7,12 трлн грн или 171,73 млрд долл. В марте долг увеличился на 2,64 млрд долл.

Министр финансов заявил, что госдолг Украины не является проблемой в ближайшие 30 лет, поскольку большинство заимствований получено на льготных условиях от партнеров.