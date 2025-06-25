Україна збільшила державний борг на мільярд доларів

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:56 • 2064 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:08 • 11529 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
12:15 • 22542 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
10:31 • 35787 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
08:45 • 54279 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 72449 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 103831 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 12:48 • 100655 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 114704 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 121273 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.8м/с
42%
748мм
Популярнi новини
На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо25 червня, 07:18 • 61195 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра25 червня, 08:15 • 50959 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО08:58 • 52139 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду09:53 • 69024 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 63976 перегляди
Публікації
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом13:29 • 13293 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 64816 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 119060 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 160795 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 163893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 43184 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 50679 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 63264 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 137053 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 213582 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

Україна збільшила державний борг на мільярд доларів

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Протягом травня 2025 року державний борг України зріс на 1 мільярд доларів США, досягнувши 180,97 мільярда доларів. Зовнішній борг складає 74,31% від загальної суми, внутрішній – 25,69%.

Україна збільшила державний борг на мільярд доларів

Протягом травня 2025 року сума держборгу України змінилась.  Україна наростила свій державний борг на мільярд доларів. Передає УНН із посиланням на Міністерство фінансів України.

Деталі

Протягом травня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,00 млрд дол. США.

- передає Мінфін.

Станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 180,97 млрд дол. США. За даними міністерства фінансів, державний та гарантований державою зовнішній борг складає 5 584,80 млрд грн. Тобто - 74,31 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу. У перерахунку - це 134,48 млрд дол. США. Державний та гарантований державою внутрішній борг на рівні 1 930,41 млрд грн. Що відповідає 46,48 млрд дол. США.

Також, за даними документа, станом на 31.05.2025:

Державний борг України становив 7 239,17 млрд грн, або 174,32 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 5 387,51 млрд грн), або 129,73 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 1 851,66 млрд грн, або 44,59 млрд дол. США

Гарантований державою борг України становив 276,04 млрд грн (3,67%), або 6,65 млрд дол. США

- інформує документ Мінфін.

З чого складається гарантований державою борг України. Це зокрема:

  • гарантований державою зовнішній борг – 197,29 млрд грн (2,63 %), або 4,75 млрд дол. США;
    • гарантований державою внутрішній борг – 78,75 млрд грн (1,05 %), або 1,90 млрд дол. США..

      Нагадаємо

      На початок квітня держборг України зріс на 103,48 млрд грн, сягнувши 7,12 трлн грн або 171,73 млрд дол. У березні борг збільшився на 2,64 млрд дол.

      Міністр фінансів заявив, що держборг України не є проблемою в найближчі 30 років, оскільки більшість запозичень отримано на пільгових умовах від партнерів.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаФінанси
      Міністерство фінансів України
      Україна
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9