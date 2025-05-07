Марченко про держборг в понад 7,1 трлн грн: не є проблемою для України в найближчій перспективі

В найближчій перспективі державний борг в понад 7,1 трлн грн не є проблемою для України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, та пояснив чому, передає УНН.

Варто зазначити, що до війни рівень боргу щодо Валового внутрішнього продукту (ВВП) був досить безпечним, він складав 55%. Зараз він досить суттєвий, ми наближаємося до 100% ВВП, сума досить значна. Але варто зазначити, що більшість цього боргу був запозичений під час війни на пільгових умовах наших партнерів. Тобто йде мова про те, що найближчі умовно 30 років, ми ці борги не будемо віддавати

Він зазначив, що звичайно мова йде про обслуговування, але ставка по обслуговуванню пільгова або навіть партнери приймають рішення про те, щоб замістити, заплатити відсотки за борговими зобов’язаннями з власних бюджетів.

Тому цей борг не є на сьогоднішній момент великим тягарем. Звичайно є в нас параметри боргової стійкості, які ми постійно проговорюємо з Міжнародним валютним фондом. Зараз, ми ці параметри досягаємо й у нас в принципі боргова стійкість є тим елементом який дозволяє нам планувати наше майбутнє. Тому в найближчій перспективі державний борг не є проблемою для України