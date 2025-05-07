Марченко о госдолге в более чем 7,1 трлн грн: не является проблемой для Украины в ближайшей перспективе

В ближайшей перспективе государственный долг более чем в 7,1 трлн грн не является проблемой для Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, и объяснил почему, передает УНН.

Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к Валовому внутреннему продукту (ВВП) был достаточно безопасным, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но стоит отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время войны на льготных условиях наших партнеров. То есть речь идет о том, что в ближайшие условно 30 лет мы эти долги не будем отдавать

Он отметил, что, конечно, речь идет об обслуживании, но ставка по обслуживанию льготная или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заместить, заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов.

Поэтому этот долг не является на сегодняшний момент большим бременем. Конечно, есть у нас параметры долговой устойчивости, которые мы постоянно проговариваем с Международным валютным фондом. Сейчас мы эти параметры достигаем и у нас в принципе долговая устойчивость является тем элементом, который позволяет нам планировать наше будущее. Поэтому в ближайшей перспективе государственный долг не является проблемой для Украины