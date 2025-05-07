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Марченко о госдолге в более чем 7,1 трлн грн: не является проблемой для Украины в ближайшей перспективе

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Министр финансов заявил, что госдолг Украины не является проблемой в ближайшие 30 лет, поскольку большинство заимствований получено на льготных условиях от партнеров. Долговая устойчивость позволяет планировать будущее.

Марченко о госдолге в более чем 7,1 трлн грн: не является проблемой для Украины в ближайшей перспективе

В ближайшей перспективе государственный долг более чем в 7,1 трлн грн не является проблемой для Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, и объяснил почему, передает УНН.

Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к Валовому внутреннему продукту (ВВП) был достаточно безопасным, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но стоит отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время войны на льготных условиях наших партнеров. То есть речь идет о том, что в ближайшие условно 30 лет мы эти долги не будем отдавать

- пояснил Марченко.

Он отметил, что, конечно, речь идет об обслуживании, но ставка по обслуживанию льготная или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заместить, заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов.

Поэтому этот долг не является на сегодняшний момент большим бременем. Конечно, есть у нас параметры долговой устойчивости, которые мы постоянно проговариваем с Международным валютным фондом. Сейчас мы эти параметры достигаем и у нас в принципе долговая устойчивость является тем элементом, который позволяет нам планировать наше будущее. Поэтому в ближайшей перспективе государственный долг не является проблемой для Украины

- заявил Марченко.

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Дополнение

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг 7,12 трлн грн или 171,73 млрд долл., увеличившись на 103,48 млрд грн и на 2,64 млрд долл. соответственно. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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