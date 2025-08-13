Изменения в госбюджет на 36,7 млрд: комитет рекомендовал ВР принять законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект о пересмотре госбюджета, увеличив расходы на невоенные нужды. Дополнительные средства направят на резервный фонд, Минцифры, питание школьников и закупку лекарств.
Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект 13439-3, который предусматривает пересмотр госбюджета на 36,7 млрд. Теперь он касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается увеличить расходы на пополнение резервного фонда госбюджета и для Минцифры.
Об этом сообщила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.
Бюджетный комитет рекомендует Раде принять законопроект 13439-3 во втором чтении - теперь он касается преимущественно невоенных расходов
По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень):
- +25,7 млрд грн - увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);
- +4,3 млрд грн для Минцифры, из которых: 1,4 млрд грн - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях;
- +2,8 млрд грн - гранты на развитие производства в сфере defense tech;
- +4,6 млрд грн - питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;
- +3,2 млрд грн - закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.д.
- Также учли правку Ростислава Тистика - о выделении средств на лечение детей с мышечной дистрофией Дюшенна;
- +1,5 млрд грн - субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей (кстати, один из таких скоро откроется в Черкассах!);
- +1,2 млрд грн - поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).
Пидласа отметила, что отдельно предусмотрено решение для поддержки ВПЛ:
- 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ;
- также предусмотрена возможность использования ОМС свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.
Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)
Она напомнила, что невоенные расходы финансируются за счет международных партнеров и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока что нельзя направлять на нужды обороны.
Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на следующей неделе
