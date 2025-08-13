Изменения в госбюджет на 36,7 млрд: комитет рекомендовал ВР принять законопроект

Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект 13439-3, который предусматривает пересмотр госбюджета на 36,7 млрд. Теперь он касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается увеличить расходы на пополнение резервного фонда госбюджета и для Минцифры.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.

По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень):

Пидласа отметила, что отдельно предусмотрено решение для поддержки ВПЛ:

Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)