Изменения в госбюджет на 36,7 млрд: комитет рекомендовал ВР принять законопроект

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
12:02 • 3170 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 13335 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 28362 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 19329 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 33485 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 47599 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 31810 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 63847 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83094 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52582 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
36%
756мм
Популярные новости
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 40201 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 40517 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 19742 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 29369 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 8260 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 28362 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 33485 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 47599 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 63847 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 40004 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 20087 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 40864 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 22563 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 30089 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 136734 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Изменения в госбюджет на 36,7 млрд: комитет рекомендовал ВР принять законопроект

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект о пересмотре госбюджета, увеличив расходы на невоенные нужды. Дополнительные средства направят на резервный фонд, Минцифры, питание школьников и закупку лекарств.

Изменения в госбюджет на 36,7 млрд: комитет рекомендовал ВР принять законопроект

Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект 13439-3, который предусматривает пересмотр госбюджета на 36,7 млрд. Теперь он касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается увеличить расходы на пополнение резервного фонда госбюджета и для Минцифры.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН

Бюджетный комитет рекомендует Раде принять законопроект 13439-3 во втором чтении - теперь он касается преимущественно невоенных расходов

- написала Пидласа.

По ее словам, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень):

  • +25,7 млрд грн - увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);
    • +4,3 млрд грн для Минцифры, из которых: 1,4 млрд грн - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях;
      • +2,8 млрд грн - гранты на развитие производства в сфере defense tech;
        • +4,6 млрд грн - питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;
          • +3,2 млрд грн - закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.д.
            • Также учли правку Ростислава Тистика - о выделении средств на лечение детей с мышечной дистрофией Дюшенна;
              • +1,5 млрд грн - субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей (кстати, один из таких скоро откроется в Черкассах!);
                • +1,2 млрд грн - поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).

                  Правительство одобрило изменения в госбюджет на 412 млрд грн для закрытия дыры на армию – нардеп25.06.25, 14:25 • 2166 просмотров

                  Пидласа отметила, что отдельно предусмотрено решение для поддержки ВПЛ: 

                  • 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ;
                    • также предусмотрена возможность использования ОМС свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

                      Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)

                      - написала Пидласа.

                      Она напомнила, что невоенные расходы финансируются за счет международных партнеров и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока что нельзя направлять на нужды обороны. 

                      Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на следующей неделе

                      - добавила Пидласа.  

                      Дефицит госбюджета в этом году превысил 440 млрд грн08.07.25, 13:58 • 1174 просмотра

                      Анна Мурашко

                      Экономикаполитика
                      Верховная Рада
                      Великобритания
                      Киев