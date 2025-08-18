ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа

Сьогодні, 18 серпня, у Білому домі відбудуться переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. До зустрічі також долучаться інші представники американської адміністрації. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними джерел видання, у зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території росії, оскільки це неможливо. Ця заява прозвучала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.