"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

18 серпня у Білому домі відбудуться переговори між президентами України та США. До зустрічі долучаться віцепрезидент США, держсекретар, спецпосланці та голова апарату Білого дому.

Сьогодні, 18 серпня, у Білому домі відбудуться переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. До зустрічі також долучаться інші представники американської адміністрації. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними джерел видання, у зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території росії, оскільки це неможливо. Ця заява прозвучала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Кіт Келлог
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна