14:38 • 4330 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 9352 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 12918 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 15416 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 20388 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 83995 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 92771 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 54512 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 71401 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 78501 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території росії, оскільки це неможливо. Ця заява прозвучала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом

Україна не віддаватиме свої території російській федерації, бо це неможливо. Про це заявив Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер сказав, що росія не отримає території України.

Зеленський напередодні зустрічі з Трампом заявив, що "неможливо відмовитися від території" на користь росії

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше вже реагував на заяви щодо необхідності поступитися росії українськими територіями, аби припинити війну. Він заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території.

Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує порад щодо завершення російсько-української війни, яку він називає "війною Джо Байдена".

Крім того, УНН повідомляв, що британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.

Євген Устименко

