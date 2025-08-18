"Це неможливо": Зеленський відкинув територіальні поступки росії перед зустріччю з Трампом
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території росії, оскільки це неможливо. Ця заява прозвучала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Україна не віддаватиме свої території російській федерації, бо це неможливо. Про це заявив Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
Напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер сказав, що росія не отримає території України.
Зеленський напередодні зустрічі з Трампом заявив, що "неможливо відмовитися від території" на користь росії
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський раніше вже реагував на заяви щодо необхідності поступитися росії українськими територіями, аби припинити війну. Він заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території.
Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує порад щодо завершення російсько-української війни, яку він називає "війною Джо Байдена".
Крім того, УНН повідомляв, що британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.