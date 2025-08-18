"Это невозможно": Зеленский отверг территориальные уступки россии перед встречей с Трампом
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории россии, поскольку это невозможно. Это заявление прозвучало накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Украина не будет отдавать свои территории российской федерации, потому что это невозможно. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер сказал, что россия не получит территории Украины.
Зеленский накануне встречи с Трампом заявил, что "невозможно отказаться от территории" в пользу россии
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже реагировал на заявления о необходимости уступить россии украинские территории, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории.
Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советах по завершению российско-украинской войны, которую он называет "войной Джо Байдена".
Кроме того, УНН сообщал, что британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.