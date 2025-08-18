$41.340.11
"Это невозможно": Зеленский отверг территориальные уступки россии перед встречей с Трампом

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории россии, поскольку это невозможно. Это заявление прозвучало накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Это невозможно": Зеленский отверг территориальные уступки россии перед встречей с Трампом

Украина не будет отдавать свои территории российской федерации, потому что это невозможно. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер сказал, что россия не получит территории Украины.

Зеленский накануне встречи с Трампом заявил, что "невозможно отказаться от территории" в пользу россии

 - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже реагировал на заявления о необходимости уступить россии украинские территории, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории.

Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советах по завершению российско-украинской войны, которую он называет "войной Джо Байдена".

Кроме того, УНН сообщал, что британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.

Евгений Устименко

