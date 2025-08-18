СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа

Сегодня, 18 августа, в Белом доме состоятся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. К встрече также присоединятся другие представители американской администрации. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным источников издания, во встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Напомним

Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет отдавать свои территории России, поскольку это невозможно. Это заявление прозвучало накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом.