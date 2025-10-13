$41.600.10
Жорстоко побив велосипедиста: суд пом'якшив запобіжний захід Хілику

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, підозрюваному в побитті велосипедиста, призначивши йому арешт із заставою 5 млн грн. Раніше Хілика затримували за завдання тяжких тілесних ушкоджень та залишення потерпілого в небезпеці.

Жорстоко побив велосипедиста: суд пом'якшив запобіжний захід Хілику

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста за зауваження про паркування та залишення його у небезпеці, та призначив йому арешт з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн, передає УНН.

Деталі

Апеляційний суд постановив, застосувати до підозрюваного Хілика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Контекст

30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.  

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.  

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.  

Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.  

4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика.  

Що відомо про Хілика

44-річний Олександр Хілик – бізнесмен з Київщини.  Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у 2021 році Хілику інкримінували привласнення та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.  

У 2022 році його компанія Global Hills X Group, співвласницею якої є його дружина, поставила для військових 2000 неякісних флісових курток й 3000 комплектів форми на суму 25 млн грн. Під час розслідування стало відомо, що Хілик переказував частину коштів на фіктивний ФОП, через який кошти знімалися "під спрощенку" й витрачалися на особисті потреби.

Офіс Генерального прокурора повідомляв, що під час досудового розслідування, після повідомлення підприємцю про підозру, у січні 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу - тримання під вартою.  

Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив.  Апеляційну скаргу прокурора Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчим суддею запобіжний захід було змінено на особисте зобов’язання. Наразі в Деснянському районному суді міста Києва триває судовий розгляд у цій справі. Наступне судове засідання призначено на 10 жовтня цього року.  

Анна Мурашко

