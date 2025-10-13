Жорстоко побив велосипедиста: суд пом'якшив запобіжний захід Хілику
Київ • УНН
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід водію Mercedes Олександру Хілику, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста за зауваження про паркування та залишення його у небезпеці, та призначив йому арешт з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн, передає УНН.
Деталі
Апеляційний суд постановив, застосувати до підозрюваного Хілика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.
Контекст
30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.
Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.
Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.
4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика.
Що відомо про Хілика
44-річний Олександр Хілик – бізнесмен з Київщини. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у 2021 році Хілику інкримінували привласнення та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
У 2022 році його компанія Global Hills X Group, співвласницею якої є його дружина, поставила для військових 2000 неякісних флісових курток й 3000 комплектів форми на суму 25 млн грн. Під час розслідування стало відомо, що Хілик переказував частину коштів на фіктивний ФОП, через який кошти знімалися "під спрощенку" й витрачалися на особисті потреби.
Офіс Генерального прокурора повідомляв, що під час досудового розслідування, після повідомлення підприємцю про підозру, у січні 2024 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу - тримання під вартою.
Шевченківський районний суд міста Києва в задоволенні клопотання відмовив. Апеляційну скаргу прокурора Київський апеляційний суд залишив без задоволення. Надалі слідчим суддею запобіжний захід було змінено на особисте зобов’язання. Наразі в Деснянському районному суді міста Києва триває судовий розгляд у цій справі. Наступне судове засідання призначено на 10 жовтня цього року.