4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 62379 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 69736 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 81150 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 101351 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 83250 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 42436 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52407 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34926 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22125 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Водія Mercedes, який побив велосипедиста, взяли під варту на 30 діб без права внесення застави

Київ • УНН

 • 616 перегляди

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, підозрюваному у побитті велосипедиста в Києві, у вигляді тримання під вартою на 30 днів без права застави. 44-річний підприємець побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження щодо паркування на велосмузі.

Водія Mercedes, який побив велосипедиста, взяли під варту на 30 діб без права внесення застави

Водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста, взято під варту на 30 діб без права внесення застави. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, якого підозрюють у побитті велосипедиста у Києві 30 вересня, у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів. 

На цьому наполягали слідчі Подільського управління поліції та прокурори Подільської окружної прокуратури.

У поліції нагадали, що 44-річний підприємець з Київщини побив велосипедиста до втрати свідомості за те, що той зробив йому зауваження через паркування на велосмузі. Після побиття нападник відтягнув потерпілого на узбіччя і поїхав.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення у небезпеці).

Наразі, за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб без права внесення застави

- йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Зазначаєтьсч, що санкція інкримінованих статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Контекст

30 вересня прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.

Нагадаємо

Водію Mercedes, який у Києві побив велосипедиста, повідомили про додаткову підозру. Дії чоловіка кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ