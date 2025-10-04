Водія Mercedes, який побив велосипедиста, взяли під варту на 30 діб без права внесення застави
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, підозрюваному у побитті велосипедиста в Києві, у вигляді тримання під вартою на 30 днів без права застави. 44-річний підприємець побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження щодо паркування на велосмузі.
Водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста, взято під варту на 30 діб без права внесення застави. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.
Деталі
Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, якого підозрюють у побитті велосипедиста у Києві 30 вересня, у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів.
На цьому наполягали слідчі Подільського управління поліції та прокурори Подільської окружної прокуратури.
У поліції нагадали, що 44-річний підприємець з Київщини побив велосипедиста до втрати свідомості за те, що той зробив йому зауваження через паркування на велосмузі. Після побиття нападник відтягнув потерпілого на узбіччя і поїхав.
Поліцейські оперативно затримали зловмисника та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення у небезпеці).
Наразі, за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб без права внесення застави
Досудове розслідування триває.
Зазначаєтьсч, що санкція інкримінованих статей передбачає до восьми років позбавлення волі.
Контекст
30 вересня прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.
Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.
Нагадаємо
Водію Mercedes, який у Києві побив велосипедиста, повідомили про додаткову підозру. Дії чоловіка кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.