публикации
Эксклюзивы
Водителя Mercedes, избившего велосипедиста, взяли под стражу на 30 суток без права внесения залога

Киев

 • 382 просмотра

Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes, подозреваемому в избиении велосипедиста в Киеве, в виде содержания под стражей на 30 дней без права залога. 44-летний предприниматель избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке на велодорожке.

Водитель Mercedes, жестоко избивший велосипедиста, взят под стражу на 30 суток без права внесения залога. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes, которого подозревают в избиении велосипедиста в Киеве 30 сентября, в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. 

На этом настаивали следователи Подольского управления полиции и прокуроры Подольской окружной прокуратуры.

В полиции напомнили, что 44-летний предприниматель из Киевской области избил велосипедиста до потери сознания за то, что тот сделал ему замечание из-за парковки на велодорожке. После избиения нападавший оттащил потерпевшего на обочину и уехал.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Сейчас, по ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток без права внесения залога

- говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что санкция инкриминируемых статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Контекст

30 сентября прокурорами Подольской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 44-летнему жителю Киевской области - водителю Mercedes-Benz, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.

Напомним

Водителю Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста, сообщили о дополнительном подозрении. Действия мужчины квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.

Вита Зеленецкая

