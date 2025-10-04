Водителя Mercedes, избившего велосипедиста, взяли под стражу на 30 суток без права внесения залога

Водитель Mercedes, жестоко избивший велосипедиста, взят под стражу на 30 суток без права внесения залога. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes, которого подозревают в избиении велосипедиста в Киеве 30 сентября, в виде содержания под стражей сроком на 30 дней.

На этом настаивали следователи Подольского управления полиции и прокуроры Подольской окружной прокуратуры.

В полиции напомнили, что 44-летний предприниматель из Киевской области избил велосипедиста до потери сознания за то, что тот сделал ему замечание из-за парковки на велодорожке. После избиения нападавший оттащил потерпевшего на обочину и уехал.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника и объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Сейчас, по ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток без права внесения залога - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Отмечается, что санкция инкриминируемых статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Контекст

30 сентября прокурорами Подольской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 44-летнему жителю Киевской области - водителю Mercedes-Benz, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.

Напомним

Водителю Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста, сообщили о дополнительном подозрении. Действия мужчины квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.