Побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування: водію Mercedes повідомили додаткову підозру
Київ • УНН
Водію Mercedes, який побив велосипедиста в Києві, повідомили про додаткову підозру за залишення потерпілого в небезпеці. Прокурори просять суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Водію Mercedes, який у Києві побив велосипедиста, повідомили про додаткову підозру. Дії чоловіка кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці. Про це журналісту УНН повідомили у Київській міській прокуратурі.
В прокуратурі зазначили, що чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме – залишення особи в небезпеці.
Сьогодні повідомили і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - саме такий запобіжний захід просять прокурори. У суботу Подільський районний суд Києва розгляне це клопотання
Доповнення
Правоохоронці знову затримали водія Mercedes, який у Києві побив велосипедиста. Дії водія додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.
Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Контекст
30 вересня прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.
Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.