Побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування: водію Mercedes повідомили додаткову підозру

16:00 • 6248 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35 • 11749 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39 • 22123 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 23733 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 17894 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 32440 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 30290 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19935 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19959 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16350 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 25653 перегляди
Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в ОдесіPhoto3 жовтня, 07:58 • 7538 перегляди
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовностіPhoto12:20 • 7778 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 18175 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 11387 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 11455 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 18247 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Міхеіл Саакашвілі
Андрій Єрмак
Андрій Матюха
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Крим
Державний кордон України
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса17:13 • 256 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 29531 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 72492 перегляди
TikTok
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетна система С-400

Побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування: водію Mercedes повідомили додаткову підозру

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Водію Mercedes, який побив велосипедиста в Києві, повідомили про додаткову підозру за залишення потерпілого в небезпеці. Прокурори просять суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування: водію Mercedes повідомили додаткову підозру

Водію Mercedes, який у Києві побив велосипедиста, повідомили про додаткову підозру. Дії чоловіка кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці. Про це журналісту УНН повідомили у Київській міській прокуратурі.

В прокуратурі зазначили, що чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме – залишення особи в небезпеці.

Сьогодні повідомили і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - саме такий запобіжний захід просять прокурори. У суботу Подільський районний суд Києва розгляне це клопотання 

- розповіли в прокуратурі.

Доповнення

Правоохоронці знову затримали водія Mercedes, який у Києві побив велосипедиста. Дії водія додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.

Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контекст

30 вересня прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Київ