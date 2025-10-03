Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: водителю Mercedes сообщили о дополнительном подозрении
Киев • УНН
Водителю Mercedes, избившему велосипедиста в Киеве, сообщили о дополнительном подозрении за оставление потерпевшего в опасности. Прокуроры просят суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Водителю Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста, сообщили о дополнительном подозрении. Действия мужчины квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
В прокуратуре отметили, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины, а именно – оставление лица в опасности.
Сегодня сообщили и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей - именно такую меру пресечения просят прокуроры. В субботу Подольский районный суд Киева рассмотрит это ходатайство
Дополнение
Правоохранители снова задержали водителя Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста. Действия водителя дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.
После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Контекст
30 сентября прокурорами Подольской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 44-летнему жителю Киевской области - водителю Mercedes-Benz, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.
Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.