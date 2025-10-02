Побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування: на Київщині знову затримали водія Mercedes

Правоохоронці затримали водія Mercedes, який у Києві побив велосипедиста. Дії водія додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

Водія, який у Києві на Подолі нещодавно побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, сьогодні затримано у Білій Церкві в порядку статті 208 КПК України. Так, після того як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту. Його дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме – залишення особи в небезпеці - йдеться в повідомленні.

Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

30 вересня прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.