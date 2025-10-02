Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 13405 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 20607 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 12615 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 16254 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 23855 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28563 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30268 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27073 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 48810 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21135 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
757мм
Популярные новости
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 21236 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28710 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 26820 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18290 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ13:03 • 10563 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18468 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 27019 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28901 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 43946 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 48805 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 7550 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 55553 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 63533 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 45383 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47867 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Правоохранители задержали водителя Mercedes, который избил велосипедиста в Киеве и оставил его в опасности. Ему сообщили о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение и оставление в опасности.

Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes

Правоохранители задержали водителя Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста. Действия водителя дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности. После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Водитель, который в Киеве на Подоле недавно избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, сегодня задержан в Белой Церкви в порядке статьи 208 УПК Украины. Так, после того как водитель нанес три удара в лицо велосипедисту, от которых тот потерял сознание и упал, водитель оттащил пострадавшего на обочину дороги и оставил в бессознательном состоянии. Сам подозреваемый уехал с места конфликта. Его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины, а именно – оставление лица в опасности 

- говорится в сообщении.

После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Точка в годах безнаказанности": Кравченко сообщил о подозрениях по 178 делам по фактам ДТП с тяжкими последствиями25.09.25, 15:59 • 2696 просмотров

Дополнение

30 сентября прокурорами Подольской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 44-летнему жителю Киевской области - водителю Mercedes-Benz, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Белая Церковь
Киев