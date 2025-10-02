Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes

Правоохранители задержали водителя Mercedes, который в Киеве избил велосипедиста. Действия водителя дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности. После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Водитель, который в Киеве на Подоле недавно избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, сегодня задержан в Белой Церкви в порядке статьи 208 УПК Украины. Так, после того как водитель нанес три удара в лицо велосипедисту, от которых тот потерял сознание и упал, водитель оттащил пострадавшего на обочину дороги и оставил в бессознательном состоянии. Сам подозреваемый уехал с места конфликта. Его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины, а именно – оставление лица в опасности - говорится в сообщении.

После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

30 сентября прокурорами Подольской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 44-летнему жителю Киевской области - водителю Mercedes-Benz, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.