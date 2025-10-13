Жестоко избил велосипедиста: суд смягчил меру пресечения Хилыку

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, которого подозревают в жестоком избиении велосипедиста за замечание о парковке и оставлении его в опасности, и назначил ему арест с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, передает УНН.

Детали

Апелляционный суд постановил применить к подозреваемому Хилыку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Контекст

30 сентября 44-летнему водителю Mercedes-Benz Александру Хилыку было сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.

Впоследствии правоохранители снова задержали Хилыка. Его действия дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.

4 октября суд отправил под стражу на 30 суток без права внесения залога Хилыка.

Что известно о Хилыке

44-летний Александр Хилык – бизнесмен из Киевской области. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в 2021 году Хилыку инкриминировали присвоение и легализацию имущества, добытого преступным путем.

В 2022 году его компания Global Hills X Group, совладелицей которой является его жена, поставила для военных 2000 некачественных флисовых курток и 3000 комплектов формы на сумму 25 млн грн. В ходе расследования стало известно, что Хилык переводил часть средств на фиктивный ФОП, через который средства снимались "под упрощенку" и тратились на личные нужды.

Офис Генерального прокурора сообщал, что в ходе досудебного расследования, после сообщения предпринимателю о подозрении, в январе 2024 года прокурор обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей.

Шевченковский районный суд города Киева в удовлетворении ходатайства отказал. Апелляционную жалобу прокурора Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения. В дальнейшем следственным судьей мера пресечения была изменена на личное обязательство. В настоящее время в Деснянском районном суде города Киева продолжается судебное разбирательство по этому делу. Следующее судебное заседание назначено на 10 октября этого года.