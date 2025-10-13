$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 610 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2532 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7598 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10726 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14276 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11449 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13295 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17854 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25898 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24791 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Жестоко избил велосипедиста: суд смягчил меру пресечения Хилыку

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, подозреваемому в избиении велосипедиста, назначив ему арест с залогом 5 млн грн. Ранее Хилыка задерживали за нанесение тяжких телесных повреждений и оставление потерпевшего в опасности.

Жестоко избил велосипедиста: суд смягчил меру пресечения Хилыку

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения водителю Mercedes Александру Хилыку, которого подозревают в жестоком избиении велосипедиста за замечание о парковке и оставлении его в опасности, и назначил ему арест с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, передает УНН.

Детали

Апелляционный суд постановил применить к подозреваемому Хилыку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Контекст

30 сентября 44-летнему водителю Mercedes-Benz Александру Хилыку было сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.  

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.  

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.  

Впоследствии правоохранители снова задержали Хилыка. Его действия дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.  

4 октября суд отправил под стражу на 30 суток без права внесения залога Хилыка.  

Что известно о Хилыке

44-летний Александр Хилык – бизнесмен из Киевской области.  Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что в 2021 году Хилыку инкриминировали присвоение и легализацию имущества, добытого преступным путем.  

В 2022 году его компания Global Hills X Group, совладелицей которой является его жена, поставила для военных 2000 некачественных флисовых курток и 3000 комплектов формы на сумму 25 млн грн. В ходе расследования стало известно, что Хилык переводил часть средств на фиктивный ФОП, через который средства снимались "под упрощенку" и тратились на личные нужды.

Офис Генерального прокурора сообщал, что в ходе досудебного расследования, после сообщения предпринимателю о подозрении, в январе 2024 года прокурор обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения - содержания под стражей.  

Шевченковский районный суд города Киева в удовлетворении ходатайства отказал.  Апелляционную жалобу прокурора Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения. В дальнейшем следственным судьей мера пресечения была изменена на личное обязательство. В настоящее время в Деснянском районном суде города Киева продолжается судебное разбирательство по этому делу. Следующее судебное заседание назначено на 10 октября этого года.  

Анна Мурашко

