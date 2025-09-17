Жодна європейська армія не готова до сучасної війни з росією - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Очільник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що європейські армії не готові до сучасної технологічної війни з росією, оскільки погано знайомі з реаліями війни дронів. Він зазначив, що москва використовує страх європейців перед війною для тиску, а також підтримує проросійських політиків у Європі.
В Європі жодна армія не готова до серйозної війни з росією, оскільки європейські військові погано знайомі з реаліями сучасної технологічної війни. кремль це розуміє і грає на страхах європейців, пише УНН з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Жодна з європейських армій не готова до сучасної війни дронів. Це все армії холодної війни. Гроші, обмежена кількість дорогих ракет, літаки не є визначальними в масовій повітряній війні дронів. У ній має значення комбінований підхід. Вести таку війну проти рф вміємо лише ми
Очільник ЦПД також пояснив, що заяви на кшталт "ніхто не хоче воювати з росією", які можна почути в Європі, є наслідком розуміння європейцями своєї неготовності до технологічного прогресу, який стався внаслідок війни росії проти України. Цей прогрес відкотив підходи холодної війни, а також протистояння з тероризмом у далеке минуле.
Але виправити ситуацію можливо не тільки шляхом навчання сусідніх армій принципам збиття дронів, яке будуть проводити наші військові. Прогрес можливий у спільному патрулюванні, шляхом домовленості про захист українського неба на Заході і Півдні. Це навчить європейські армії принципам повітряної війни і розвантажить наші ресурси
За словами Крваленка, москва лякає європейських політиків заявами, що збиття російських дронів у повітряному просторі України європейським ППО буде оголошенням війни росії. Фактично, вона використовує страх для тиску на європейців.
Це брехня, за якою стоїть бульбашка страху і порожніх заяв. Навпаки, росія збирається кошмарити Європу дронами
Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД17.09.25, 00:44 • 2416 переглядiв
Андрій Коваленко також зазначив, що однією з цілей путіна є посилити пропагандистський сигнал в Європі, що Україні не треба допомагати. Атаками дронів, диверсіями, закритими через загрозу з повітря аеропортами, росія хоче показати, що допомога українцям нібито впливає на життя європейців.
Але ж це насправді зовсім не про Україну. За ширмою цього наративу він приховує глибшу мету - продемонструвати європейським суспільствам, що нинішні політичні еліти Європи не здатні їх захистити
Глава ЦПД також зазначив, що росія у Європі підтримує низку проросійських політиків у Польщі, Франції, Чехії, Італії. Також він нагадав про лояльні до кремля уряди Угорщини і Словаччини. Він додав, що саме ці політики пропонуватимуть прості рішення - домовлятися з росією.
Також вони мають забезпечити те, що потрібно Китаю, від якого залежна рф - більшу залежність Європи від китайських інвестицій в майбутньому, а значить і від Пекіна. У Китаю є уявлення про "китайську Європу". Мова не про окупацію, звісно, а про гроші і вигоду.
Як протидіяти росії
На думку Коваленка, є низка способів, якими європейські країни можуть відповісти росії:
- спільне патрулювання неба, збиття російських дронів над Україною для того, аби вони не залетіли у Європу;
- осучаснення і збільшення кількості армій, готовність до сучасної війни, яка носить масовий характер. Для цього потрібен чесний діалог з суспільствами про загрози;
- проактивна боротьба з дезінформацією і когнітивні операції проти росії. Інформаційно росія вже грає на розколах у Європі;
- готовність бити по росії. Потрібно боротися за зміну підходів, інакше саме НАТО не зможе виконати функції, які на нього покладені;
- економічний тиск на росію і позбавлення від страху перед криками про повномасштабну війну. Бо тільки страх може гарантувати, що вона точно відбудеться. путін живиться страхом.
"Звісно ж, допомога Україні і спільне нарощування сил разом з нами", - підсумував Коваленко.
Головнокомандувач НАТО: пілоти не повинні думати про вартість ракет, збиваючи дрони над Польщею12.09.25, 23:57 • 4196 переглядiв