Жодна європейська армія не готова до сучасної війни з росією - ЦПД РНБО

В Європі жодна армія не готова до серйозної війни з росією, оскільки європейські військові погано знайомі з реаліями сучасної технологічної війни. кремль це розуміє і грає на страхах європейців, пише УНН з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Жодна з європейських армій не готова до сучасної війни дронів. Це все армії холодної війни. Гроші, обмежена кількість дорогих ракет, літаки не є визначальними в масовій повітряній війні дронів. У ній має значення комбінований підхід. Вести таку війну проти рф вміємо лише ми - повідомив Коваленко.

Очільник ЦПД також пояснив, що заяви на кшталт "ніхто не хоче воювати з росією", які можна почути в Європі, є наслідком розуміння європейцями своєї неготовності до технологічного прогресу, який стався внаслідок війни росії проти України. Цей прогрес відкотив підходи холодної війни, а також протистояння з тероризмом у далеке минуле.

Але виправити ситуацію можливо не тільки шляхом навчання сусідніх армій принципам збиття дронів, яке будуть проводити наші військові. Прогрес можливий у спільному патрулюванні, шляхом домовленості про захист українського неба на Заході і Півдні. Це навчить європейські армії принципам повітряної війни і розвантажить наші ресурси - зазначив Коваленко.

За словами Крваленка, москва лякає європейських політиків заявами, що збиття російських дронів у повітряному просторі України європейським ППО буде оголошенням війни росії. Фактично, вона використовує страх для тиску на європейців.

Це брехня, за якою стоїть бульбашка страху і порожніх заяв. Навпаки, росія збирається кошмарити Європу дронами - пояснив Коваленко.

Андрій Коваленко також зазначив, що однією з цілей путіна є посилити пропагандистський сигнал в Європі, що Україні не треба допомагати. Атаками дронів, диверсіями, закритими через загрозу з повітря аеропортами, росія хоче показати, що допомога українцям нібито впливає на життя європейців.

Але ж це насправді зовсім не про Україну. За ширмою цього наративу він приховує глибшу мету - продемонструвати європейським суспільствам, що нинішні політичні еліти Європи не здатні їх захистити - вважає Коваленко.

Глава ЦПД також зазначив, що росія у Європі підтримує низку проросійських політиків у Польщі, Франції, Чехії, Італії. Також він нагадав про лояльні до кремля уряди Угорщини і Словаччини. Він додав, що саме ці політики пропонуватимуть прості рішення - домовлятися з росією.

Також вони мають забезпечити те, що потрібно Китаю, від якого залежна рф - більшу залежність Європи від китайських інвестицій в майбутньому, а значить і від Пекіна. У Китаю є уявлення про "китайську Європу". Мова не про окупацію, звісно, а про гроші і вигоду.

Як протидіяти росії

На думку Коваленка, є низка способів, якими європейські країни можуть відповісти росії:

спільне патрулювання неба, збиття російських дронів над Україною для того, аби вони не залетіли у Європу;

осучаснення і збільшення кількості армій, готовність до сучасної війни, яка носить масовий характер. Для цього потрібен чесний діалог з суспільствами про загрози;

проактивна боротьба з дезінформацією і когнітивні операції проти росії. Інформаційно росія вже грає на розколах у Європі;

готовність бити по росії. Потрібно боротися за зміну підходів, інакше саме НАТО не зможе виконати функції, які на нього покладені;

економічний тиск на росію і позбавлення від страху перед криками про повномасштабну війну. Бо тільки страх може гарантувати, що вона точно відбудеться. путін живиться страхом.

"Звісно ж, допомога Україні і спільне нарощування сил разом з нами", - підсумував Коваленко.

