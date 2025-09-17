Жодна європейська армія не готова до сучасної війни з росією - ЦПД РНБО

$41.180.06
Ексклюзив
05:30 • 7620 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
02:27 • 6256 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 49693 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 75311 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 41606 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 56264 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 79464 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30231 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 59568 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38180 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Кіровоградська область
Кропивницький
Tesla Model Y
БМ-30 «Смерч»
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury

Жодна європейська армія не готова до сучасної війни з росією - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Очільник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що європейські армії не готові до сучасної технологічної війни з росією, оскільки погано знайомі з реаліями війни дронів. Він зазначив, що москва використовує страх європейців перед війною для тиску, а також підтримує проросійських політиків у Європі.

Жодна європейська армія не готова до сучасної війни з росією - ЦПД РНБО

В Європі жодна армія не готова до серйозної війни з росією, оскільки європейські військові погано знайомі з реаліями сучасної технологічної війни. кремль це розуміє і грає на страхах європейців, пише УНН з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Жодна з європейських армій не готова до сучасної війни дронів. Це все армії холодної війни. Гроші, обмежена кількість дорогих ракет, літаки не є визначальними в масовій повітряній війні дронів. У ній має значення комбінований підхід. Вести таку війну проти рф вміємо лише ми

- повідомив Коваленко.

Очільник ЦПД також пояснив, що заяви на кшталт "ніхто не хоче воювати з росією", які можна почути в Європі, є наслідком розуміння європейцями своєї неготовності до технологічного прогресу, який стався внаслідок війни росії проти України. Цей прогрес відкотив підходи холодної війни, а також протистояння з тероризмом у далеке минуле.

Але виправити ситуацію можливо не тільки шляхом навчання сусідніх армій принципам збиття дронів, яке будуть проводити наші військові. Прогрес можливий у спільному патрулюванні, шляхом домовленості про захист українського неба на Заході і Півдні. Це навчить європейські армії принципам повітряної війни і розвантажить наші ресурси

- зазначив Коваленко.

За словами Крваленка, москва лякає європейських політиків заявами, що збиття російських дронів у повітряному просторі України європейським ППО буде оголошенням війни росії. Фактично, вона використовує страх для тиску на європейців.

Це брехня, за якою стоїть бульбашка страху і порожніх заяв. Навпаки, росія збирається кошмарити Європу дронами

- пояснив Коваленко.

Андрій Коваленко також зазначив, що однією з цілей путіна є посилити пропагандистський сигнал в Європі, що Україні не треба допомагати. Атаками дронів, диверсіями, закритими через загрозу з повітря аеропортами, росія хоче показати, що допомога українцям нібито впливає на життя європейців.

Але ж це насправді зовсім не про Україну. За ширмою цього наративу він приховує глибшу мету - продемонструвати європейським суспільствам, що нинішні політичні еліти Європи не здатні їх захистити

- вважає Коваленко.

Глава ЦПД також зазначив, що росія у Європі підтримує низку проросійських політиків у Польщі, Франції, Чехії, Італії. Також він нагадав про лояльні до кремля уряди Угорщини і Словаччини. Він додав, що саме ці політики пропонуватимуть прості рішення - домовлятися з росією.

Також вони мають забезпечити те, що потрібно Китаю, від якого залежна рф - більшу залежність Європи від китайських інвестицій в майбутньому, а значить і від Пекіна. У Китаю є уявлення про "китайську Європу". Мова не про окупацію, звісно, а про гроші і вигоду.

Як протидіяти росії

На думку Коваленка, є низка способів, якими європейські країни можуть відповісти росії:

  • спільне патрулювання неба, збиття російських дронів над Україною для того, аби вони не залетіли у Європу;
    • осучаснення і збільшення кількості армій, готовність до сучасної війни, яка носить масовий характер. Для цього потрібен чесний діалог з суспільствами про загрози;
      • проактивна боротьба з дезінформацією і когнітивні операції проти росії. Інформаційно росія вже грає на розколах у Європі;
        • готовність бити по росії. Потрібно боротися за зміну підходів, інакше саме НАТО не зможе виконати функції, які на нього покладені;
          • економічний тиск на росію і позбавлення від страху перед криками про повномасштабну війну. Бо тільки страх може гарантувати, що вона точно відбудеться. путін живиться страхом.

            "Звісно ж, допомога Україні і спільне нарощування сил разом з нами", - підсумував Коваленко.

            Павло Зінченко

            ПолітикаНовини Світу
            Володимир Путін
            НАТО
            Франція
            Чехія
            Італія
            Словаччина
            Китай
            Угорщина
            Україна
            Польща