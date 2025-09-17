$41.180.06
Эксклюзив
Ни одна европейская армия не готова к современной войне с россией - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава ЦПД Андрей Коваленко заявил, что европейские армии не готовы к современной технологической войне с россией, поскольку плохо знакомы с реалиями войны дронов. Он отметил, что москва использует страх европейцев перед войной для давления, а также поддерживает пророссийских политиков в Европе.

Ни одна европейская армия не готова к современной войне с россией - ЦПД СНБО

В Европе ни одна армия не готова к серьезной войне с россией, поскольку европейские военные плохо знакомы с реалиями современной технологической войны. кремль это понимает и играет на страхах европейцев, пишет УНН со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Ни одна из европейских армий не готова к современной войне дронов. Это все армии холодной войны. Деньги, ограниченное количество дорогих ракет, самолеты не являются определяющими в массовой воздушной войне дронов. В ней имеет значение комбинированный подход. Вести такую войну против рф умеем только мы

- сообщил Коваленко.

Глава ЦПД также пояснил, что заявления вроде "никто не хочет воевать с Россией", которые можно услышать в Европе, являются следствием понимания европейцами своей неготовности к технологическому прогрессу, который произошел в результате войны россии против Украины. Этот прогресс отбросил подходы холодной войны, а также противостояния с терроризмом в далекое прошлое.

Но исправить ситуацию возможно не только путем обучения соседних армий принципам сбития дронов, которое будут проводить наши военные. Прогресс возможен в совместном патрулировании, путем договоренности о защите украинского неба на Западе и Юге. Это научит европейские армии принципам воздушной войны и разгрузит наши ресурсы

- отметил Коваленко.

По словам Коваленко, Москва пугает европейских политиков заявлениями, что сбитие российских дронов в воздушном пространстве Украины европейским ПВО будет объявлением войны россии. Фактически, она использует страх для давления на европейцев.

Это ложь, за которой стоит пузырь страха и пустых заявлений. Наоборот, Россия собирается кошмарить Европу дронами

- пояснил Коваленко.

Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД17.09.25, 00:44 • 2416 просмотров

Андрей Коваленко также отметил, что одной из целей путина является усилить пропагандистский сигнал в Европе, что Украине не нужно помогать. Атаками дронов, диверсиями, закрытыми из-за угрозы с воздуха аэропортами, россия хочет показать, что помощь украинцам якобы влияет на жизнь европейцев.

Но ведь это на самом деле совсем не об Украине. За ширмой этого нарратива он скрывает более глубокую цель - продемонстрировать европейским обществам, что нынешние политические элиты Европы не способны их защитить

- считает Коваленко.

Глава ЦПД также отметил, что россия в Европе поддерживает ряд пророссийских политиков в Польше, Франции, Чехии, Италии. Также он напомнил о лояльных к кремлю правительствах Венгрии и Словакии. Он добавил, что именно эти политики будут предлагать простые решения - договариваться с Россией.

Также они должны обеспечить то, что нужно Китаю, от которого зависима рф - большую зависимость Европы от китайских инвестиций в будущем, а значит и от Пекина. У Китая есть представление о "китайской Европе". Речь не об оккупации, конечно, а о деньгах и выгоде.

Как противодействовать россии

По мнению Коваленко, есть ряд способов, которыми европейские страны могут ответить россии:

  • совместное патрулирование неба, сбитие российских дронов над Украиной для того, чтобы они не залетели в Европу;
    • осовременивание и увеличение количества армий, готовность к современной войне, которая носит массовый характер. Для этого нужен честный диалог с обществами об угрозах;
      • проактивная борьба с дезинформацией и когнитивные операции против России. Информационно россия уже играет на расколах в Европе;
        • готовность бить по России. Нужно бороться за изменение подходов, иначе само НАТО не сможет выполнить функции, которые на него возложены;
          • экономическое давление на россию и избавление от страха перед криками о полномасштабной войне. Ибо только страх может гарантировать, что она точно произойдет. путин питается страхом.

            "Конечно же, помощь Украине и совместное наращивание сил вместе с нами", - подытожил Коваленко.

            Главнокомандующий НАТО: пилоты не должны думать о стоимости ракет, сбивая дроны над Польшей12.09.25, 23:57 • 4196 просмотров

            Павел Зинченко

            ПолитикаНовости Мира
            Владимир Путин
            НАТО
            Франция
            Чешская Республика
            Италия
            Словакия
            Китай
            Венгрия
            Украина
            Польша