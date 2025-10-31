Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 76% полів
Київ • УНН
В Україні аграрії зібрали 40,2 млн тонн зернових культур з 76% засіяних площ. Серед лідерів збору – Одеська, Полтавська, Чернігівська та Вінницька області.
В Україні під час жнив цього року аграрії уже зібрали 40 млн тонн зернових нового врожаю - загалом з 76% засіяних площ, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Станом на 31 жовтня в Україні вже зібрано 40 200,9 тис. тонн зернових культур на площі 8770,8 тис. га. Обмолочено 76% площ, засіяних цими культурами
Скільки зібрали зерна
Зокрема, зібрано:
- пшениці – 22 782,9 тис. тонн на площі 5 049,8 тис. га;
- ячменю – 5 372,5 тис. тонн на площі 1 350,5 тис. га;
- гороху – 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га;
- кукурудзи – 10 359,2 тис. тонн на площі 1 684,1 тис. га, що становить 40% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 881,6 тис. тонн на площі 319,1 тис. га.
Регіони-лідери
Серед лідерів збору:
- Одеська область – 3 807,3 тис. тонн з площі 1 147,7 тис. га;
- Полтавська область – 3 118,9 тис. тонн з площі 653,8 тис. га;
- Чернігівська область – 3 040,0 тис. тонн з площі 464,6 тис. га;
- Вінницька – 2 993,4 тис. тонн з площі 516,9 тис. га.
Який врожай олійних і цукрових буряків
Олійних культур на 31 жовтня зібрано 15 629 млн тонн. Зокрема:
- соняшнику – 8 371,9 тис. тонн на площі 4 442,9 тис. га;
- сої – 3 938,2 тис. тонн на площі 1 684,5 тис. га;
- ріпаку – 3 318,8 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 86% засіяних площ, сої – 78%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 6 794,2 тис. тонн на площі 130 тис. га, що становить 66% засіяних площ.
