Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 76% полів

В Україні під час жнив цього року аграрії уже зібрали 40 млн тонн зернових нового врожаю - загалом з 76% засіяних площ, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Станом на 31 жовтня в Україні вже зібрано 40 200,9 тис. тонн зернових культур на площі 8770,8 тис. га. Обмолочено 76% площ, засіяних цими культурами - повідомили в міністерстві.

Скільки зібрали зерна

Зокрема, зібрано:

пшениці – 22 782,9 тис. тонн на площі 5 049,8 тис. га;

ячменю – 5 372,5 тис. тонн на площі 1 350,5 тис. га;

гороху – 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га;

кукурудзи – 10 359,2 тис. тонн на площі 1 684,1 тис. га, що становить 40% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 881,6 тис. тонн на площі 319,1 тис. га.

Регіони-лідери

Серед лідерів збору:

Одеська область – 3 807,3 тис. тонн з площі 1 147,7 тис. га;

Полтавська область – 3 118,9 тис. тонн з площі 653,8 тис. га;

Чернігівська область – 3 040,0 тис. тонн з площі 464,6 тис. га;

Вінницька – 2 993,4 тис. тонн з площі 516,9 тис. га.

Який врожай олійних і цукрових буряків

Олійних культур на 31 жовтня зібрано 15 629 млн тонн. Зокрема:

соняшнику – 8 371,9 тис. тонн на площі 4 442,9 тис. га;

сої – 3 938,2 тис. тонн на площі 1 684,5 тис. га;

ріпаку – 3 318,8 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 86% засіяних площ, сої – 78%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків накопано вже 6 794,2 тис. тонн на площі 130 тис. га, що становить 66% засіяних площ.

