Жатва-2025: Украина уже собрала урожай с 76% полей

В Украине в ходе жатвы в этом году аграрии уже собрали 40 млн тонн зерновых нового урожая - в целом с 76% засеянных площадей, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

По состоянию на 31 октября в Украине уже собрано 40 200,9 тыс. тонн зерновых культур на площади 8770,8 тыс. га. Обмолочено 76% площадей, засеянных этими культурами - сообщили в министерстве.

Сколько собрали зерна

В частности, собрано:

пшеницы – 22 782,9 тыс. тонн на площади 5 049,8 тыс. га;

ячменя – 5 372,5 тыс. тонн на площади 1 350,5 тыс. га;

гороха – 660,7 тыс. тонн на площади 271,3 тыс. га;

кукурузы – 10 359,2 тыс. тонн на площади 1 684,1 тыс. га, что составляет 40% засеянных площадей.

Других зерновых и зернобобовых собрано 881,6 тыс. тонн на площади 319,1 тыс. га.

Регионы-лидеры

Среди лидеров сбора:

Одесская область – 3 807,3 тыс. тонн с площади 1 147,7 тыс. га;

Полтавская область – 3 118,9 тыс. тонн с площади 653,8 тыс. га;

Черниговская область – 3 040,0 тыс. тонн с площади 464,6 тыс. га;

Винницкая – 2 993,4 тыс. тонн с площади 516,9 тыс. га.

Какой урожай масличных и сахарной свеклы

Масличных культур на 31 октября собрано 15 629 млн тонн. В частности:

подсолнечника – 8 371,9 тыс. тонн на площади 4 442,9 тыс. га;

сои – 3 938,2 тыс. тонн на площади 1 684,5 тыс. га;

рапса – 3 318,8 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га.

В целом, подсолнечника собрано с 86% засеянных площадей, сои – 78%, сбор рапса завершен.

Сахарной свеклы накопано уже 6 794,2 тыс. тонн на площади 130 тыс. га, что составляет 66% засеянных площадей.

Посевная-2025: озимыми засеяно 82% от запланированного, три области завершили сев