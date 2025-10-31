Жатва-2025: Украина уже собрала урожай с 76% полей
Киев • УНН
В Украине аграрии собрали 40,2 млн тонн зерновых культур с 76% засеянных площадей. Среди лидеров сбора – Одесская, Полтавская, Черниговская и Винницкая области.
В Украине в ходе жатвы в этом году аграрии уже собрали 40 млн тонн зерновых нового урожая - в целом с 76% засеянных площадей, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
По состоянию на 31 октября в Украине уже собрано 40 200,9 тыс. тонн зерновых культур на площади 8770,8 тыс. га. Обмолочено 76% площадей, засеянных этими культурами
Сколько собрали зерна
В частности, собрано:
- пшеницы – 22 782,9 тыс. тонн на площади 5 049,8 тыс. га;
- ячменя – 5 372,5 тыс. тонн на площади 1 350,5 тыс. га;
- гороха – 660,7 тыс. тонн на площади 271,3 тыс. га;
- кукурузы – 10 359,2 тыс. тонн на площади 1 684,1 тыс. га, что составляет 40% засеянных площадей.
Других зерновых и зернобобовых собрано 881,6 тыс. тонн на площади 319,1 тыс. га.
Регионы-лидеры
Среди лидеров сбора:
- Одесская область – 3 807,3 тыс. тонн с площади 1 147,7 тыс. га;
- Полтавская область – 3 118,9 тыс. тонн с площади 653,8 тыс. га;
- Черниговская область – 3 040,0 тыс. тонн с площади 464,6 тыс. га;
- Винницкая – 2 993,4 тыс. тонн с площади 516,9 тыс. га.
Какой урожай масличных и сахарной свеклы
Масличных культур на 31 октября собрано 15 629 млн тонн. В частности:
- подсолнечника – 8 371,9 тыс. тонн на площади 4 442,9 тыс. га;
- сои – 3 938,2 тыс. тонн на площади 1 684,5 тыс. га;
- рапса – 3 318,8 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га.
В целом, подсолнечника собрано с 86% засеянных площадей, сои – 78%, сбор рапса завершен.
Сахарной свеклы накопано уже 6 794,2 тыс. тонн на площади 130 тыс. га, что составляет 66% засеянных площадей.
