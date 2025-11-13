Жінка 18 років приховувала тіло доньки у квартирі: у прокуратурі розкрили деталі

У Донецькій області мати 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі, їй повідомлено про підозру, підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану, повідомили у четвер у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

Жінка, як повідомляється, протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок. "Вона не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням", - розповіли у прокуратурі.

У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла. Про її смерть жінка лікарям чи поліції не повідомила, а її сестру запевнила в тому, що та спить і скоро прокинеться. Також примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу - повідомили у прокуратурі.

Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона, як вказано, залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого.

"Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле", - ідеться у повідомленні.

Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція.

"Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років", - зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що 58-річній жительці Костянтинівки повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини (ст. 166, ч. 1 ст. 297 КК України).

"У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану відповідно до закону", - зазначили у прокуратурі.

Тіло однорічної дитини у морозилці: на обставини трагедії в Одесі відреагував Омбудсмен