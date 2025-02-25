Тіло однорічної дитини у морозилці: на обставини трагедії в Одесі відреагував Омбудсмен

У морозильній камері однієї з квартир у Одесі було знайдене мертве тіло однорічного малюка. Трагедії передували інциденти, на які не було належного реагування ні з боку Служба у справах дітей, ні органів опіки.

Про це ідеться у дописі Омбудсмана України Дмитра Лубінця, передає УНН.

Як було з'ясовано, дитину народила неповнолітня, але раніше орган опіки підтвердив її цивільну дієздатність, водночас Служба у справах дітей Одеської області не надала матері з дітьми статусу складних життєвих обставин.

Обставини смерті однорічного хлопчика у одеській квартирі

У рамках кримінального провадження з'ясовано інформацію про батьків:

Мати народила першу дитину в 16 років, але сама мала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, - без родини та соціальних звʼязків.

Народжена дитина страждала на порушення дихання. Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість.

Ні мати, ні співмешканець не зверталися за допомогою до лікарів.

Після травмування дитини, батьки залишили малюка в безпорадному стані, що призвело до його смерті, інформує поліція.

Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру - ідеться у дописі пресслужби поліції.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Жінку та чоловіка поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд постановив щодо них термін у 60 діб тримання під вартою, без права внесення застави.

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку

Офіс Омбудсмена ініціював подання до Одеської ОВА щодо бездіяльності посадових осіб, відповідальних за захист дітей. Інформацію передано до Офісу Генпрокурора та Нацполіції України для проведення подальшого розслідування.

Центри соціальних служб Одеської області системно ігнорували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання, а також не виконували своїх безпосередніх функцій щодо дітей, які обʼєктивно потребують підтримки. Ця трагедія не має залишитися без справедливого реагування. Винні мають бути притягнуті до відповідальності! - ідеться у тексті повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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