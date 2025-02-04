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Залишили хлопчика без допомоги лікарів та після його смерті сховали тіло у морозильнику: в Одесі сімейній парі повідомили про підозру

Залишили хлопчика без допомоги лікарів та після його смерті сховали тіло у морозильнику: в Одесі сімейній парі повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 54021 перегляди

18-річна мати та її 44-річний співмешканець не надали медичну допомогу однорічному хлопчику з опіками, що призвело до його смерті. Після смерті дитини пара сховала тіло в морозильній камері.

У Одесі повідомили підозру жінці та її співмешканцю через те, що вони залишили дитину без медичної допомоги, а після її смерті тіло сховали в морозильнику. Про це повідомляє головне управління національної поліції в Одеській області, пише УНН.

Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті

- повідомляють правоохоронці.

На місці події працювали слідчі та криміналісти ГУНП в Одеській області разом із мобільною ДНК-лабораторією. Вони вилучили речові докази та направили тіло дитини на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру за такими статтями:

  • ч. 3 ст. 135 ККУ – залишення в небезпеці малолітньої дитини, що спричинило її смерть.
    • ст. 166 ККУ – злісне невиконання батьківських обов’язків (стосується матері).
      • ч. 1 ст. 297 ККУ – наруга над тілом померлого (стосується співмешканця).

        За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

        У ході слідства за результатами судових експертиз буде дано правову кваліфікацію всім діям чоловіка та жінки. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

        Також, повідомляється, що дівчинку, яка теж виховувалась у цій родині, вилучено та поміщено до медичного закладу, де вона проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.

        Доповнення 

        За інформацією, кілька днів тому тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

        Як встановили слідчі, приблизно в січні через недогляд матері хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла.

        Під Києвом знайшли батьків, які на початку року покинули немовля в сумці: що їм загрожує04.02.25, 15:34 • 38729 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        СуспільствоКримінал та НП
        odesaОдеса

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