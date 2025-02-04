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Під Києвом знайшли батьків, які на початку року покинули немовля в сумці: що їм загрожує

Під Києвом знайшли батьків, які на початку року покинули немовля в сумці: що їм загрожує

Київ • УНН

 • 38729 перегляди

У Богуславі 36-річна жінка та 67-річний чоловік народили дитину вдома, після чого залишили немовля в сумці біля приватного будинку. Поліція встановила особи батьків та повідомила їм про підозру, дитина у безпеці.

У Київській області повідомили про підозру батькам, які залишили новонароджену дитину напризволяще, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ідеться про випадок, про який стало відомо 2 січня. Тоді новонародженого хлопчика, загорнутого в постільну білизну, у господарській сумці в місті Богуслав знайшов господар приватного будинку.

Під Києвом знайшли покинуте немовля у сумці: поліція шукає матір02.01.25, 19:34 • 27490 переглядiв

Завдяки допомозі небайдужих громадян правоохоронці, як зазначається, оперативно встановили особи матері та батька дитини.

Маючи можливість звернутися до лікарів, вони вирішили залишити немовля у небезпечному стані, зазначили у поліції.

На Обухівщині 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину. В подальшому (...) батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків

- розповів очільник поліції Київщини Анатолій Щадило. 

Наразі життю та здоров'ю малюка, як повідомили у поліції, нічого не загрожує.

Батькам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці новонародженої дитини).

Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
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