Під Києвом знайшли батьків, які на початку року покинули немовля в сумці: що їм загрожує

У Київській області повідомили про підозру батькам, які залишили новонароджену дитину напризволяще, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

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Як повідомляється, ідеться про випадок, про який стало відомо 2 січня. Тоді новонародженого хлопчика, загорнутого в постільну білизну, у господарській сумці в місті Богуслав знайшов господар приватного будинку.

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Завдяки допомозі небайдужих громадян правоохоронці, як зазначається, оперативно встановили особи матері та батька дитини.

Маючи можливість звернутися до лікарів, вони вирішили залишити немовля у небезпечному стані, зазначили у поліції.

На Обухівщині 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину. В подальшому (...) батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків - розповів очільник поліції Київщини Анатолій Щадило.

Наразі життю та здоров'ю малюка, як повідомили у поліції, нічого не загрожує.

Батькам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці новонародженої дитини).

Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.