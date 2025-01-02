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Під Києвом знайшли покинуте немовля у сумці: поліція шукає матір

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На вулиці Богуслава біля приватного будинку виявили новонародженого хлопчика у сумці. Дитину доставили до лікарні, а поліція розшукує батьків та просить свідків повідомляти інформацію.

У Київській області жінка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці, її розшукують правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я.

Народила, поклала у пакет і зав’язала: у Харкові засудили жінку за вбивство немовляти04.12.24, 11:41 • 15334 перегляди

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Додамо

Крім того, поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, зверніться на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
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