Під Києвом знайшли покинуте немовля у сумці: поліція шукає матір
Київ • УНН
На вулиці Богуслава біля приватного будинку виявили новонародженого хлопчика у сумці. Дитину доставили до лікарні, а поліція розшукує батьків та просить свідків повідомляти інформацію.
У Київській області жінка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці, її розшукують правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я.
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Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.
Додамо
Крім того, поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, зверніться на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.