Под Киевом нашли брошенного младенца в сумке: полиция ищет мать
Киев • УНН
На улице Богуслава возле частного дома обнаружили новорожденного мальчика в сумке. Ребенка доставили в больницу, а полиция разыскивает родителей и просит свидетелей сообщать информацию.
В Киевской области женщина оставила новорожденного ребенка в сумке на улице, ее разыскивают правоохранители, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Сегодня, 2 января, на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи сейчас проводят обследование его состояния здоровья.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.
Добавим
Кроме того, полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о происшествии или возможных свидетелей, обратитесь на спецлинию «102» или в ближайшее отделение полиции.