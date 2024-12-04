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Родила, положила в пакет и завязала: в Харькове осудили женщину за убийство младенца

Родила, положила в пакет и завязала: в Харькове осудили женщину за убийство младенца

Киев  •  УНН

 • 3652 просмотра

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38-летняя харьковчанка родила дочь дома и положила ее в завязанный полиэтиленовый пакет, где младенец умер. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы, несмотря на ее непризнание вины.

В Харькове 38-летнюю женщину приговорили к трем годам лишения свободы за умышленное убийство собственного новорожденного ребенка.

Об этом сообщает Харьковская прокуратура, передает УНН.

детали

Трагедия произошла в конце ноября 2022 года. Женщина родила дочь в собственной квартире без помощи медиков.

Вместо того, чтобы заботиться о ребенке, она положила ребенка в полиэтиленовый пакет, завязала его и оставила ребенка без доступа к воздуху. Девочка погибла.

На суде женщина свою вину не признала. Она заявила, что после родов перерезала пуповину ножницами, положила дочь в пакете пошла отдыхать в другую комнату, ожидая сожителя.

Экспертиза подтвердила, что обвиняемая осознавала свои действия и могла руководить ими.

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Женщину признали виновной по статье 117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов — наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним

Житель Киевщины убил свою мать, а затем сам сдался полиции. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
kharkivХарьков