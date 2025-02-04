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Под Киевом нашли родителей, которые в начале года бросили младенца в сумке: что им грозит

Под Киевом нашли родителей, которые в начале года бросили младенца в сумке: что им грозит

Киев  •  УНН

 • 6715 просмотра

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В Богуславе 36-летняя женщина и 67-летний мужчина родили ребенка дома, после чего оставили младенца в сумке возле частного дома. Полиция установила личности родителей и сообщила им о подозрении, ребенок в безопасности.

В Киевской области сообщили о подозрении родителям, которые оставили новорожденного ребенка на произвол судьбы, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о случае, о котором стало известно 2 января. Тогда новорожденного мальчика, завернутого в постельное белье, в хозяйственной сумке в городе Богуслав нашел хозяин частного дома.

Под Киевом нашли брошенного младенца в сумке: полиция ищет мать02.01.25, 19:34 • 27353 просмотра

Благодаря помощи неравнодушных граждан правоохранители, как отмечается, оперативно установили личности матери и отца ребенка.

Имея возможность обратиться к врачам, они решили оставить младенца в опасном состоянии, отметили в полиции.

На Обуховщине 36-летняя беременная женщина без надлежащих санитарных условий в доме родила мальчика, а 67-летний биологический отец, который присутствовал при родах, самостоятельно перерезал пуповину. В дальнейшем (...) родители завернули новорожденного в постельное белье и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном, опасном для жизни состоянии на улице возле одного из частных домов

- рассказал глава полиции Киевской области Анатолий Щадило. 

Сейчас жизни и здоровью малыша, как сообщили в полиции, ничего не угрожает.

Родителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности новорожденного ребенка).

Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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