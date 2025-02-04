Под Киевом нашли родителей, которые в начале года бросили младенца в сумке: что им грозит

В Киевской области сообщили о подозрении родителям, которые оставили новорожденного ребенка на произвол судьбы, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о случае, о котором стало известно 2 января. Тогда новорожденного мальчика, завернутого в постельное белье, в хозяйственной сумке в городе Богуслав нашел хозяин частного дома.

Под Киевом нашли брошенного младенца в сумке: полиция ищет мать

Благодаря помощи неравнодушных граждан правоохранители, как отмечается, оперативно установили личности матери и отца ребенка.

Имея возможность обратиться к врачам, они решили оставить младенца в опасном состоянии, отметили в полиции.

На Обуховщине 36-летняя беременная женщина без надлежащих санитарных условий в доме родила мальчика, а 67-летний биологический отец, который присутствовал при родах, самостоятельно перерезал пуповину. В дальнейшем (...) родители завернули новорожденного в постельное белье и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном, опасном для жизни состоянии на улице возле одного из частных домов