Оставили мальчика без помощи врачей и после его смерти спрятали тело в морозильнике: в Одессе семейной паре сообщили о подозрении

ukenru
Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
16:05 • 29752 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
15:48 • 37613 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
15:16 • 50112 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
15:03 • 54930 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
13:18 • 71815 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
12:11 • 85687 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
11:53 • 111110 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 110274 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 113571 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 120641 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

4 февраля, 07:57 • 119100 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 129141 просмотра
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

4 февраля, 09:08 • 108213 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 105754 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 105136 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

11:53 • 111110 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 129141 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 161798 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 155084 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 155438 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

15:09 • 29619 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

14:43 • 31379 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

13:01 • 49487 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 105136 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 105754 просмотра
Актуальное
Оставили мальчика без помощи врачей и после его смерти спрятали тело в морозильнике: в Одессе семейной паре сообщили о подозрении

Оставили мальчика без помощи врачей и после его смерти спрятали тело в морозильнике: в Одессе семейной паре сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 1878 просмотра

Read in English

18-летняя мать и ее 44-летний сожитель не оказали медицинскую помощь годовалому мальчику с ожогами, что привело к его смерти. После смерти ребенка пара спрятала тело в морозильной камере.

В Одессе сообщили подозрение женщине и ее сожителю из-за того, что они оставили ребенка без медицинской помощи, а после его смерти тело спрятали в морозильнике. Об этом сообщает главное управление национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.

Мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела, после чего терял сознание и имел нарушение дыхания, но ни мать, ни сожитель не обратились за помощью к врачам, а оставили малыша в беспомощном и опасном для жизни состоянии, что привело к его смерти

- сообщают правоохранители.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты ГУНП в Одесской области вместе с мобильной ДНК-лабораторией. Они изъяли вещественные доказательства и направили тело ребенка на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили им о подозрении по следующим статьям:

  • ч. 3 ст. 135 УКУ - оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть.
  • ст. 166 УКУ - злостное невыполнение родительских обязанностей (касается матери).
  • ч. 1 ст. 297 УКУ - надругательство над телом умершего (касается сожителя).

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

В ходе следствия по результатам судебных экспертиз будет дана правовая квалификация всем действиям мужчины и женщины. Следствие продолжается под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы.

Также сообщается, что девочку, которая тоже воспитывалась в этой семье, изъято и помещено в медицинское учреждение, где она проходит обследование. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав и места жительства ребенка.

Дополнение 

По информации, несколько дней назад тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы, где малыш жил со старшей на год сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Как установили следователи, примерно в январе из-за недосмотра матери мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела.

Под Киевом нашли родителей, которые в начале года бросили младенца в сумке: что им грозит04.02.25, 15:34 • 18649 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы