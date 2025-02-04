Оставили мальчика без помощи врачей и после его смерти спрятали тело в морозильнике: в Одессе семейной паре сообщили о подозрении

В Одессе сообщили подозрение женщине и ее сожителю из-за того, что они оставили ребенка без медицинской помощи, а после его смерти тело спрятали в морозильнике. Об этом сообщает главное управление национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.

Мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела, после чего терял сознание и имел нарушение дыхания, но ни мать, ни сожитель не обратились за помощью к врачам, а оставили малыша в беспомощном и опасном для жизни состоянии, что привело к его смерти - сообщают правоохранители.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты ГУНП в Одесской области вместе с мобильной ДНК-лабораторией. Они изъяли вещественные доказательства и направили тело ребенка на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили им о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 135 УКУ - оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть.

ст. 166 УКУ - злостное невыполнение родительских обязанностей (касается матери).

ч. 1 ст. 297 УКУ - надругательство над телом умершего (касается сожителя).

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

В ходе следствия по результатам судебных экспертиз будет дана правовая квалификация всем действиям мужчины и женщины. Следствие продолжается под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы.

Также сообщается, что девочку, которая тоже воспитывалась в этой семье, изъято и помещено в медицинское учреждение, где она проходит обследование. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав и места жительства ребенка.

Дополнение

По информации, несколько дней назад тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы, где малыш жил со старшей на год сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Как установили следователи, примерно в январе из-за недосмотра матери мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела.

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