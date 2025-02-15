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05:23 • 26557 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125369 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184356 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148676 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139879 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117866 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108319 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143660 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трагедія на воді: троє дітей провалились під кригу на Одещині

Трагедія на воді: троє дітей провалились під кригу на Одещині

Київ • УНН

 • 40467 перегляди

У селі Корсунці Одеського району троє підлітків 14-15 років провалилися під лід на місцевому ставку. Незважаючи на швидке реагування рятувальників, врятувати дітей не вдалося.

В селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід, врятувати дітей не вдалося. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав,,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Із родичами дітей працюють психологи ДСНС.

Шановні батьки, не дозволяйте дітям гуляти на льоду! Також, звертаємось до всіх, хто бачить "розваги" дітей на водоймах! Будь ласка, не будьте байдужими, адже чужих дітей не буває. Попереджайте їх про небезпеку,

- закликали у ДСНС.

Нагадаємо

У Херсонській області знайшли тіла трьох дітей, які провалились під лід на річці Інгулець. З п'яти дітей, що опинилися у воді, вдалося врятувати лише двох.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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