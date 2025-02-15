Трагедія на воді: троє дітей провалились під кригу на Одещині

В селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід, врятувати дітей не вдалося. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав,, - йдеться у повідомленні.

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Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Із родичами дітей працюють психологи ДСНС.

Шановні батьки, не дозволяйте дітям гуляти на льоду! Також, звертаємось до всіх, хто бачить "розваги" дітей на водоймах! Будь ласка, не будьте байдужими, адже чужих дітей не буває. Попереджайте їх про небезпеку, - закликали у ДСНС.

Нагадаємо

У Херсонській області знайшли тіла трьох дітей, які провалились під лід на річці Інгулець. З п'яти дітей, що опинилися у воді, вдалося врятувати лише двох.